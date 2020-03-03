«Теряем лицо»: Минкульт урезал киносубсидии для иностранцев

Новое руководство Министерства культуры России приняло решение резко сократить объем субсидий, которые планируется выделить из бюджетных средств кинопродюсерам — с 2 млрд рублей до 70 млн рублей, сообщили профильные чиновники принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости».

В изначальную сумму были заложены, в частности, затраты на рибейты — 770 млн рублей, а также на рекламу, продвижение на фестивалях, производство субтитров и озвучивание фильмов на иностранные языки — 1,25 млрд рублей. Оставшиеся средства в размере 70 млн рублей планируется направить на пилотный проект рибейтов.

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Рибейт — скидка в виде компенсации затрат с целью привлечения иностранных кинематографистов. Система рибейтов была введена в России в ноябре 2019 года распоряжением правительства, а 70 млн рублей были выделены на ее цели в декабре того же года. О планах взять курс на увеличение процента копродукции и ввести систему рибейтов бывший министр культуры Владимир Мединский говорил еще в октябре 2019 года. Предполагалось, что иностранным продюсерам, работающим вместе с отечественными партнерами, будут возвращаться от 30% до 40% расходов, понесенных на территории России. Мединский также подчеркивал, что если российские компании «придут с копродукцией», то у них больше шансов получить поддержку Минкульта.

По данным источников, соответствующее решение было принято в ходе заседания проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» во главе с первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что МЭР вместе с Минфином и Минпромторгом получили задание приступить к запуску программы в пилотном режиме.

Столь решительный шаг по сокращению субсидий был обусловлен отставкой правительства и сменой руководства в министерстве, пишут «Ведомости». Собеседники издания подчеркнули, что новые главы ведомств встревожены возможным выделением государственных средств иностранным фильмам, в которых Россию могут представить в негативном свете. Именно эти опасения, по их словам, стали причиной, по которой чиновники настояли на том, чтобы сначала опробовать систему рибейтов на пилотном проекте.

В январе 2020 года экс-министр культуры Владимир Мединский призывал уделять больше внимания содержанию заграничных фильмов, которые претендуют на компенсации с российской стороны.

«Дабы не финансировать те фильмы, где русские — исчадия ада, снятые на Красной площади. Чтобы смотрели за этим содержательно», — говорил он в ходе встречи с лидерами киноиндустрии.

При этом еще в конце февраля губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе Балтийского культурного форуме пообещал изменить систему компенсаций, чтобы у продюсеров появился дополнительный стимул. В соответствии с предложенной им схемой предлагалось ввести добавочный процент прибыли за премьеру в Калининграде и участие проектов в международных фестивалях.

«Все это, конечно, безобразие, все уже официально утвердили, а теперь мы теряем лицо перед иностранцами, с которыми начали обсуждать проекты», — прокомментировал новость о сокращении субсидий владелец одной из крупных российских киностудий.

В то же время многие российские кинематографисты спокойно отнеслись к неожиданному решению правительства на фоне недавней смены всего корпуса министров: «Это обычное дело при смене правительства или отдельных чиновников в России. Все же строится на договоренностях, приходят новые люди и старые договоренности не соблюдают».



О проблемах, которые может повлечь за собой столь резкий шаг правительства, предупредил и продюсер Сергей Сельянов.

«В расчете на утвержденную программу адаптации мы уже заказали довольно дорогую переозвучку на несколько языков. Договорились с иностранными партнерами, что сделаем это за собственный счет, но получим от них более выгодные условия по контракту», — заявил он.

Глава госкомпании «Роскино» Евгения Маркова добавила, что отмена субсидий, предназначенных на локализацию фильмов, может также оказать негативное воздействие на конкурентоспособность России за рубежом.

«По опросам иностранных покупателей, наш контент часто проигрывает экспортной продукции других стран из-за отсутствия дубляжа и локализации промоматериалов. На это нужны субсидии государства. Такие программы господдержки десятилетиями работают в странах, которые лидируют по экспорту национального контента — Франции, Германии, Корее», — пояснила она.

В ряде кинокомпаний заверили, что планируют обсудить разморозку обещанных средств в ходе специальной встречи.