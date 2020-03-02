«Вы будете удивлены»: Little Big поедет на «Евровидение»

Группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020» в Нидерландах, сообщил Первый канал. По словам лидера рейв-банды Ильи Прусикина, он не ожидал, что Little Big выпадет такой шанс.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — сказал Прусикин в эфире Первого канала. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»

Вокалист группы также пообещал, что в их номере будет юмор, и песня будет веселая.

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«Мы вам обещаем, что вы будете удивлены», — заключил Прусикин.

Премьера песни, с которой коллектив выступит на «Евровидении-2020», состоится в ближайшее время, говорится в пресс-релизе Первого.

«Главное — любить свое дело и постоянно работать», — приводит слова Прусикина пресс-служба телеканала.

Санкт-Петербургская группа Little Big была образована 2013 году. В состав коллектива на сегодняшний день входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. 1 апреля в YouTube был опубликован первый клип «Every Day I'm Drinking», а уже в начале июля коллектив выступил на разогреве у культовых рейверов из ЮАР Die Antwoord. К слову, потом Little Big долгое время называли российским ответом южноафриканскому коллективу.

Феноменальной популярности группа добилась в октябре 2018 года, выпустив клип на песню «Skibidi», ставший настоящим вирусным хитом не только в России, но и по всему миру. Видео набрало в YouTube 23 млн просмотров за первую неделю. На сегодняшний день клип группы посмотрели уже 362 млн раз.

Отметим, что «Skibidi» стал также популярным и на Западе — в YouTube можно найти огромное количество роликов, в которых иностранные блогеры записывают свою первую реакцию на клип.

Помимо «Skibidi» группа отметилась сразу несколькими хитами, набравшими феноменальное для российского YouTube количество просмотров. Так, клип на песню «Faradenza» посмотрели 194 млн раз. Один из последних громких релизов группу «I'm OK» набрал 90 млн просмотров за восемь месяцев. Сингл также стал недавно одним из самых популярных мемов на платформе TikTok, набрав 199,3 миллиона просмотров.

Для сравнения прошлогодни вирусный хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» набрал 60 млн, а его коллаборация с Егором Кридом «Цвет настроения черный» — 141 млн.

Выбор настолько популярной группы, не входящей в мейнстримовую тусовку российского шоу-бизнеса и обращающейся к молодой аудитории, стал большой неожиданностью. Пожалуй, нечто подобное случилось только единожды — в 2003 году, когда Россию представила группа «Тату», занявшая с песней «Не верь, не бойся, не проси» третье место.

За свою карьеру Little Big завоевала несколько наград как в России, так и зарубежом. На родине «Skibidi» был отмечен премиями BraVo, «Родной звук» и «Чартова дюжина», в Германии сингл получил премию Berlin Music Video Awards. Сингл коллектива «LollyBomb» получил награды Berlin Music Video Awards и Global Film Festival Awards в США.

Россия участвовала на «Евровидении» 20 раз и одержала одну победу в 2008 году, которую принес Дима Билан с песней «Believe». двумя годами ранее Билан завоевал второе место с номером «Never Let You Go». Призовые места в разные годы занимали Алсу, Бурановские бабушки, Полина Гагарина (все — второе мето) и «Тату», Serebro и Сергей Лазарев (все — третье место).

В прошлом году в Тель-Авиве Сергей Лазарев повторил свой результат 2016-го, завоевав «бронзу». Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade».

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме. Полуфиналы конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.