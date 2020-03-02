«Его искусство вечно»: скончался мастер перформанса Улай

Один из самых выдающихся современных художников-визуалистов Улай (настоящее имя — Франк Уве Лайсипен) скончался в Любляне в возрасте 76 лет. О трагедии сообщил его друг, словенский режиссер Дамьян Козоле, на своей странице в Facebook.

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«Фрэнк Уве Лайсипен — Улай — скончался прошлой ночью. Чтобы почтить его память, я делюсь здесь сюжетами из воссоздания «FOTOTOT (Photo Death)» (перформанса-фотосессии 1976 года — «Газета.Ru»), которое мы сделали вместе. Покойся с миром, мой друг», — написал Козоле утром 2 марта.

Художник родился в 1943 году в немецком городе Золинген, позже жил и работал в Амстердаме, а в последние годы поселился в Любляне. Устроившись в компанию «Polaroid», Улай начал увлекаться фотографией и проводить эксперименты по созданию новых образов. Одним из примеров его ранних работ является упомянутая Козоле перформанс-фотосессия «FOTOTOT (Photo Death)», направленная на развенчивание мифов об объективности фотосъемки.

Наибольшую известность художнику принесло сотрудничество с сербским мастером искусства выносливости Мариной Абрамович. Они познакомились в 1976 году в Амстердаме и начали работать над идеей «коллективного существа». Помимо творчества художников объединяли романтические отношения, продлившиеся около десяти лет.

«С большой грустью я узнала сегодня о смерти моего друга и бывшего партнера Улая. Он был исключительным художником и человеком, которого будет очень не хватать. В этот день приятно знать, что его искусство и наследие будут жить вечно», — написала Абрамович в Facebook.

Их первым совместным перформансом стало выступление «Отношения в пространстве», поставленное в 1976 году на Венецианской биеннале. Демонстрируя идею свободных отношений и слияние мужского и женского начал, обнаженные Абрамович и Улай бежали навстречу друг друга и столкнулись.

Через год они сплели свои волосы и просидели так на протяжении 17 часов в рамках перформанса «Отношения во времени» (публику пустили в помещение только за час до окончания действия). Таким образом пара хотела показать, что энергия публики помогает им повысить свои физические возможности.

Чтобы обозначить идею безграничного доверия к партнеру, в 1980 году Абрамович и Улай показали перформанс «Энергия покоя / Остаточная энергия». На протяжении четырех минут женщина держала лук, а в руках мужчины была нацеленная в ее сердце стрела и натянутая тетива. При этом отслеживались их сердцебиения, и оба участника представления слышали сердечный ритм партнера.

Отношения Улая и Абрамович начали рушиться после десяти лет личного и художественного симбиоза. В 1980 году пара планировала сыграть свадьбу, встретившись в центре Великой китайской стены. По сценарию перформанса «Влюбленные» Улай должен был начать свой путь из пустыни, а Абрамович — со стороны моря, символизируя слияние двух стихий. Пока шло согласование этого представления с китайскими властями, пара рассталась из-за многочисленных измен Улая, который женился на забеременевшей от него китаянке. По этой причине смысл перформанса кардинально изменился.

«Этот поход превратился в законченную личную драму. Улай стартовал из пустыни Гоби, я — от Желтого моря. После того, как каждый из нас прошел 2500 километров, мы встретились и простились навсегда», — сказала Абрамович.

После расставания с возлюбленным женщина зареклась больше не заводить отношения с другими художниками.

«Я делала это три раза в своей жизни, и каждый раз все заканчивалось моим разбитым сердцем», — говорила она.

Одна из их последующих встреч произошла в 2010 году на перформансе Абрамович «В присутствии художника». Пять лет спустя Улай подал на нее в суд за присвоение общих проектов и сокрытие финансовых отчетов об их использовании. Окружной суд Амстердама удовлетворил претензии художника и обязал Абрамович выплатить ему €250 тыс. Артистка посчитала иск попыткой осквернить ее репутацию и обиделась на коллегу. В 2017 году они помирились на сцене Музея современного искусства «Луизиана». Там состоялась крупнейшая выставка Абрамович в Европе, на которой они заявили, что прощают друг друга.

«Все грязное и уродливое между нами осталось позади. На самом деле это красивая история», — сказал Улай.

В 2014-м он рассказал, что победил рак, с которым боролся на протяжении трех лет. Название заболевания, которое унесло жизнь мастера перформанса, не уточняется.