«Мир Дикого Запада», «Разрабы», «Пожары» и еще 13 сериалов марта

С 1 марта на AMC
Авторский проект Джейсона Сигела, известного по роли Маршалла в ситкоме «Как я встретил вашу маму». Источником вдохновения стала документалка «Институт» про «Jejune Institut» — игру в альтернативной реальности, в которой за три года поучаствовали более десяти тысяч человек. Первый сезон «Посланий из другого мира» (сериал будет антологией) расскажет о группе людей, разгадывающих загадку, что скрывается за завесой повседневной жизни. Вместе с самим Сигелом в шоу снялись рэпер Андре 3000, номинант на «Оскар» Ричард Э. Грант и Салли Филд, двукратная обладательница «Оскара».
Со 2 марта на FX
Комичные тяготы родительской жизни, разыгранные звездой «Шерлока» и «Хоббита» Мартином Фриманом и Дейзи Хаггард из «Эпизодов». Создатели — Крис Эддисон и Саймон Блэкуэлл, известные по работе с Армандо Ианнуччи («Гуща событий», «Вице-президент»). Остроты происходящему добавляют недавние признания Фримена по поводу его собственных методов воспитания.
С 5 марта на Hulu
Первый телепроект одного из ключевых сай-фай-постановщиков современности Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция»). Драматический триллер из восьми серий будет посвящен компьютерной инженерке Лили (Соноя Мидзуно), которая считает, что компания «Амайя», специализирующаяся на квантовых вычислениях, виновна в исчезновении ее молодого человека. В ролях — Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Зак Гренье («Хорошая жена»), Стивен Хендерсон («Леди Берд»), Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Элисон Пилл («Служба новостей»).
С 6 марта на Apple TV+
Перезапуск детской научно-фантастической антологии Стивена Спилберга («Сумеречная зона» для младшего школьного возраста), выходившей около полутора лет — с 1985-го по 1987-й. Вместе с самим Спилбергом разработкой занимались Эдвард Kитсис и Адам Хоровиц — сценаристы «Остаться в живых», «Однажды в сказке» и фильма «Трон: Наследие». Среди задействованных актеров — Джош Холлоуэй («Остаться в живых»), Виктория Педретти («Призраки дома на холме», «Ты», «Однажды в… Голливуде») и Дилан О'Брайен («Бегущий в лабиринте»). Также «Удивительные истории» станут последним появлением на экране Роберта Форстера («Джеки Браун», «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс»), скончавшегося в октябре 2019 года.
С 13 марта на Amazon Prime Video
Очередная экранизация Агаты Кристи в исполнении Сары Фелпс (главной по этим вопросам в Британии). В книге «Вилла «Белый конь» не появляются Джейн Марпл или Эркюль Пуаро, зато есть спутница последнего — Ариадна Оливер, писательница детективов, феминистка и альтер-эго самой Кристи. Однако в телеадаптации ее, кажется, все-таки нет. В главных ролях — Руфус Сьюэлл («Президент Линкольн: Охотник на вампиров») и Кая Скоделарио («Молокососы»).
С 13 марта на Netflix
Продолжение угрюмого фэнтези про нашествие зомби на средневековую Корею. В конце первого сезона выяснились шокирующие подробности о природе смертоносной хвори, теперь дела должны принять еще более суровый и кровавый оборот.
С 16 марта на HBO и в «Амедиатеке»
Возвращение главного телевизионного сай-фая последних лет. В третьем сезоне «Мира Дикого Запада» — с подзаголовком «Новый мир» — одушевленные андроиды будут действовать уже за пределами жестокого парка развлечений, а к актерскому составу присоединятся Аарон Пол («Во все тяжкие»), Венсан Кассель («Двенадцать друзей Оушена») и Томми Флэнаган («Сыны анархии»).
С 16 марта на Showtime и в «Амедиатеке»
Камбэк энергичной трагикомедии, спродюсированной Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом («Ананасовый экспресс», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Интервью»). В центре сюжета — группа находчивых финансистов во главе с героем Дона Чидла («Мстители»), который пытается нажиться на последствиях «черного понедельника» 19 октября 1987 года (тогда случился крупнейший обвал фондового рынка за всю историю Уолл-стрит).
С 17 марта на HBO и в «Амедиатеке»
Адаптация романа Филипа Рота, лауреата Букера и Пулитцера, об альтернативных США, где в в 1940 году президентом вместо Франклина Рузвельта стал Чарльз Линдберг — летчик, считавший, что Америке нужно было выступать на стороне Германии, а не СССР во Второй мировой войне. После победы на выборах он начинает двигать государство в сторону нацистской диктатуры. Главными героями истории становятся члены еврейской семьи, проживающей в Нью-Джерси. В шоу снялись Вайнона Райдер («Битлджус», «Очень странные дела»), Зои Казан («Баллада Бастера Скраггса») и Джон Туртурро («Большой Лебовски», «Трансформеры»). Сценарист и шоураннер — Дэвид Саймон, автор «Прослушки» и «Двойки».
С 18 марта на Hulu
Риз Уизерспун продолжает переносить на экран важную современную литературу: теперь дело дошло до романа «И повсюду тлеют пожары» Селесты Инг, чья дебютная работа «Все, чего я не сказала» возглавила список лучших книг по версии Amazon в 2014 году. Героиня нового шоу — риэлторша Элена Ричардсон (Риз Уизерспун), требовательная к себе и окружающим жительница небольшого американского городка. С приездом таинственной художницы Мии Уоррен (Керри Вашингтон) идиллии в ее жизни приходит конец. Женщина начинает подозревать, что ее новая знакомая скрывает страшную тайну. Среди задействованных актеров — Розмари Деуитт («Черное зеркало») и Джошуа Джексон («Бухта Доусона», «Грань», «Любовники»).
С 18 марта на Freeform
Не имеющий никакого отношения к восьмисезонному триллеру с Клэр Дэйнс сериал про военную базу, где тренируют боевых ведьм (что? да!).
С 20 марта на Netflix
Байопик первой темнокожей миллионерши в истории США Си Джей Уокер, которая в начале XX века сделала состояние на средствах для волос, рассчитанных специально на афроамериканцев. В основу мини-сериала легла книга, написанная праправнучкой самой Уокер — А'Лейлой Бандлс. В главной роли снялась лауреатка премий «Оскар» и «Золотой глобус» Октавия Спенсер («Прислуга», «Форма воды»). В числе продюсеров — баскетболист Леброн Джеймс и его друг, бизнесмен Маверик Картер.
С 26 марта на Start
У Жени (Полина Максимова) после продолжительной борьбы с раком внезапно наступает ремиссия. У девушки начинается новая жизнь, в которой не оказывается родных и близких, так как все отвернулись от нее из-за болезни. Женя натыкается на дневник, куда она по рекомендации врача записала 257 причин не ставить на себе крест. Вместе с Максимовой в шоу снялись Максим Лагашкин («Шторм»), Мария Фомина («БИХЭППИ»), Егор Корешков («Горько!») и Кирилл Нагиев («Текст»). Проект будет представлен в конкурсе фестиваля Canneseries, который будет проходить в Каннах с 27 марта по 1 апреля.
С 26 марта на Sky One и в «Амедиатеке»
Британский ситком про двух не слишком удачливых киллерш, которые в жизни могут положиться только друг на друга. Главные роли исполнили телеведущие и комикессы Сью Перкинс и Мэл Гедройц. Дуэт в первую очередь известен по кулинарному шоу «Лучший пекарь Британии», где женщины были ведущими с первого по седьмой сезон.15 «Неортодоксальная» («Unorthodox») — мини-сериал
С 26 марта на Netflix
Еврейская женщина, не желая больше мириться с хасидскими семейными устоями и насильно выходить замуж, сбегает из Бруклина в Берлин. Однако прошлое настигает ее и в Германии. Проект снят частично на английском и на идише, его источником вдохновения стала автобиографичная книга Деборы Фельдман, получившая статус бестселлера The New York Times. Все четыре эпизода поставила Мария Шрадер, известная по роли в немецком шпионском триллере «Германия-83».16 «Озарк» («Ozark») — 3 сезон
С 27 марта на Netflix
Чикагский финансовый советник Марти Берд (Джейсон Бейтман) продолжает осваиваться в городке Озарк и якшаться с мафией и отмывать деньги для наркокартеля. В третьем сезоне к команде сценаристов присоединился Джон Шибан, работавший с Винсом Гиллиганом над «Секретными материалами» и, что в данном случае важнее, наркохитом «Во все тяжкие».