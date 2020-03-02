«Полна решимости»: Меган Маркл хочет сыграть в фильме Marvel

Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует вернуться к съемкам в кино и попробовать себя в роли супергероини. По словам инсайдера Daily Mail, 38-летняя герцогиня Сассексская наняла менеджеров для поиска подходящих ролей и организации встреч в Голливуде.

«Она знает, что не сможет справиться с фильмом в качестве основной актрисы. Люди не смогут пройти мимо того факта, что она Меган Маркл. Но она полна решимости вернуться в кино. По мнению герцогини, крупный проект с большим количеством ролей — это то, что ей нужно. Что-то, что стоит дорого, но не ставит ее в центр внимания», — объяснил источник.

Он выразил мнение, что супергеройский блокбастер может стать хорошим трамплином и дополнительным источником прибыли для возвращающейся на экраны актрисы. В качестве примера собеседник назвал прошлогодний боевик «Мстители: Финал», собравший по всему миру почти $2,8 млрд — на сегодняшний день он остается самым кассовым фильмом в истории.

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«Почти все известные актрисы, включая Скарлетт Йоханссон, Джессику Альбу, Марго Робби, Дженнифер Лоуренс и Холли Берри, снимались в фильмах о супергероях. Раньше на фильмах Marvel было определенное клеймо, однако сейчас они являются крупнейшим рынком в мире. Вот чего хочет Меган», — добавил собеседник.

Ранее Маркл и принц Гарри заявили об отказе от исполнения королевских обязанностей и желании добиться финансовой независимости. В связи с этим герцогиня Сассекская решила вернуться в кинематограф и подписала контракт со студией Disney. Согласно данным The Times, она будет озвучивать персонажей мультфильмов, а гонорары направит в благотворительную организацию «Elephant without borders» («Слоны без границ»), защищающей слонов от браконьеров.

По словам источника издания, Маркл сделала первую запись в начале января, после чего члены королевской семьи обвинили ее и Гарри в заключении контрактов с несколькими компаниями, включая Disney. Родственники пары считают, что такое сотрудничество может негативно повлиять на их статус.

Отказавшись от королевских привилегий, герцог и герцогиня на смогут рассчитывать на деньги из суверенного гранта, состоящий из бюджетных средств, доходов от недвижимости и других активов Елизаветы II.

«После долгих месяцев размышлений мы решили сыграть новую прогрессивную роль в этом институте [монархии]. Мы намерены отступить от статуса «старших» членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву», — говорится в официальном Instagram-аккаунте семьи.

Супруги также сообщили, что будут жить попеременно в Великобритании и Северной Америке — это позволит им воспитать восьмимесячного сына Арчи «с уважением к королевским традициям». Отправившись в «свободное плавание», Маркл планирует заняться благотворительностью и вопросами расширения прав и возможностей женщин.

По информации американского журнала Fortune, у пары осталось собственные накопления. Личное состояние Меган оценивается в $5 млн, заработанных на съемках сериала «Форс-мажоры», ведении блога и выпуске собственной линии одежды. У принца Гарри есть не менее $25 млн, большую часть которых он напрямую унаследовал от матери — принцессы Дианы. Ранее издание People сообщило, что пара подала заявку о регистрации товарного знака. Даже если накопления Меган и Гарри закончатся, они смогу зарабатывать приличные суммы благодаря изданию книг, журналов и газет, пошиву одежды под собственным лейблом и публичным выступлениям.