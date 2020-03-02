Враг государства: Public Enemy на грани распада из-за Берни Сандерса

Легендарная американская хип-хоп-группа Public Enemy объявила о том, что будет «двигаться вперед» без Flavor Flav (настоящее имя — Уильям Джонатан Дрейтон-младший), участника коллектива, входившего в его состав с момента основания в 1985 году. Произошло это после того, как 60-летний музыкант отказался поддерживать кампанию Берни Сандерса, претендента на роль кандидата в президенты США от Демократической партии на предстоящих выборах.

«Public Enemy и Public Enemy Radio (одно из ответвлений группы — именно оно выступило на митинге Сандерса, прошедшем 1 марта; примечание «Газеты.Ru») будут двигаться вперед без Flavor Flav, — было сказано в заявлении группы. — Мы благодарим его за годы службы и желаем ему всего хорошего».

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На мероприятии в поддержку Сандерса, которое состоялось накануне в Лос-Анджелесе, Public Enemy Radio выступили без Flavor Flav: на сцену вышли только Chuck D (теперь уже единственный участник популярного коллектива, входивший в его состав с момента основания), а также DJ Lord, Jahi и S1W.

Незадолго до этого Flavor Flav через своего адвоката сообщил о «вводящей в заблуждение» информации, что абсолютно все участники Public Enemy (в состав группы — помимо Chuck D и DJ Lord — входит Professor Griff) якобы поддерживают Сандерса.

«Запланированное выступление относится только к Chuck D из Public Enemy, но это не будет выступление самого Public Enemy, — было сказано в письме. — Те люди, которые действительно знают, за что стоит Public Enemy, знают, какое сейчас время. Public Enemy не может быть без Flavor Flav».

Согласно Deadline, выступление рэперов на политическом мероприятии было действительно заявлено как концерт Public Enemy Radio, однако приписка «Radio» на афише была напечатана «очень мелким шрифтом».

По словам представителя Flavor Flav, музыкант был против «несанкционированного использования его изображения и имиджа в поддержку митинга Сандерса». Юрист также предупредил, что промо политического мероприятия в Лос-Анджелесе, создававшего впечатление, что кандидата в президенты от демократов поддерживает и Flavor Flav, «может привести к распаду Public Enemy и — таким образом — заставит замолчать один из самых громких голосов в стране, который выступает за социальные перемены».

Уже 1 марта ситуацию в социальных сетях прокомментировал и сам Chuck D. «Я не нападаю на Flavor Flav за то, что он не знает. Ваши попытки наполнить его персону политическим апломбом — это абсолютно тупо. Очевидно, что я понимаю все его сумасшествие после всего этого проклятого времени», — написал он.

При этом адвокат артиста подчеркнул, что товарный знак Public Enemy принадлежит именно Chuck D.

Flavor Flav, в свою очередь, 1 марта объяснил, почему не хотел, чтобы его включали в число людей, поддерживающих Сандерса.

«Мы с Chuck D были благословлены на создание чего-то, что не было бы диктатурой. Это было движение, основанное на том, как мы жили в нашем районе, на том, с чем мы сталкивались в нашем обществе, — подчеркнул рэпер. — Мы столкнулись с бедностью и насилием, однако нас проигнорировали правительство и СМИ: все, что у нас оставалось, это семья. И я не хочу, чтобы наша семья и наше движение оказались разрушенными.

Я немного волнуюсь за своего напарника. Надеюсь, что он в порядке — и что Public Enemy сможет вернуться к исполнению добрых дел, которыми мы занимались на протяжении 30 лет. Не ради денег, но ради таких же людей, как я. Людей, которым было отказано в их правах из-за чертовой политики».

По словам Flavor Flav, он не категорически против кандидатуры Сандерса, однако хочет, чтобы политик разъяснил «вводящий в заблуждение маркетинг».

«Для уточнения — я поддерживаю любую альтернативу Дональду Трампу и просто хочу, чтобы Сандерс разъяснил этот вводящий в заблуждение маркетинг, который привел к проблемам, — заключил он. — У меня нет никаких личных претензий к Берни, однако у меня есть вопросы к тому, как он и его люди сделали это [вероятно, рекламную кампанию]».