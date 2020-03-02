«Лед 2» уступил «Джентльменам»: что смотрят в России

Первое место российского бокс-офиса занял старожил проката — фильм «Джентльмены» Гая Ричи. По итогам третьего по счету уикенда история наркоторговца, чьей сделке по продаже бизнеса миллиардеру из Оклахомы решила помешать группа неизвестных, заработала 117,9 млн рублей. При этом общая касса превысила уже 918 млн рублей.

На втором месте разместился лидер двух предыдущих выходных «Лед 2» Жоры Крыжовникова. На этот раз спортивная мелодрама с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях выручила 89,4 млн рублей. Сейчас сборы ленты составляют более 1,3 млрд рублей.

Третье место занял фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», который в России, в отличие от США, стартовал на ура (258,3 млн рублей). В свои вторые выходные лента с говорящими животными, по сюжету которой врач-ветеринар Джон Дулиттл отправляется в путешествие на мифический остров в поисках редкого лекарства, собрала еще 65,8 млн рублей.

Четвертой финишировала еще одна новинка минувшей недели — полнометражная версия приключений скоростного ежа из одноименной компьютерной игры «Соник в кино». Очередные выходные принесли фильму, в котором усатого доктора Роботника сыграл Джим Керри, 53 млн рублей.

А вот у премьер проката, вышедших в последний четверг зимы, с топом бокс-офиса не сложилось. Пятая строчка по итогам 27 февраля — 1 марта досталась основанному на фольклоре ужастику «Яга. Кошмар темного леса». Новый фильм Святослава Подгаевского показал результат на уровне 32,9 млн рублей при 78-миллионном бюджете.

Следом с 25 млн рублей оказался фильм «Зов предков», экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли. Для режиссера Криса Сандерса, автора мультфильмов «Лило и Стич» и «Как приручить дракона», это первый опыт работы вне анимации.

На одну строчку ниже опустился биографический фильм Константина Буслова «Калашников». На второй неделе байопик, главную роль в котором исполнил Юрий Борисов, принес своему создателю 14,1 млн рублей.

Немногим меньше относительно прогнозов аналитиков в свои стартовые выходные заработал комедийный боевик «Пушки акимбо». Картина с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли, по сюжету которой разработчик видеоигр пытается спасти свою возлюбленную из опасного цифрового квеста на важивание, заработала 11,6 млн рублей.

Девятое место в десятке самых кассовых фильмов уикенда досталось триллеру «Переводчики» лауреата премии «Сезар» Режиса Руэнсара («Любовь на кончиках пальцев»). На старте лента, в которой переводчики работают над секретной книгой в бункере и пытаются выяснить, кто из них слил несколько страниц в сеть, собрала 8 млн рублей.

Наконец, десятой по счету с 6,9 млн рублей стартовала социальная драма «Просто помиловать» Дестина Креттона. Фильм посвящен всемирно известному адвокату по защите гражданских прав Брайану Стивенсону, который отчаянно боролся за свободу осужденного смертника. В актерский состав картины вошли Майкл Б. Джордан в роли Стивенсона, а также Джейми Фокс, Бри Ларсон, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рэйф Сполл, Линдсей Эйлифф и Рон Клинтон Смит.