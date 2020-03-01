«Человек-невидимка» и аниме: на что идут в США

Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера — фантастический триллер от Ли Уоннелла «Человек-невидимка». В новом прочтении классического сюжета героиня Элизабет Мосс получает наследство после самоубийства ученого-миллионера, от отношений с которым она сбежала несколькими неделями ранее. Однако при попытке начать новую жизнь она понимает, что за каждым ее шагом кто-то пристально наблюдает. За первый уикенд фильму удалось заработать в прокате $29 млн.

На втором месте по результатам прошедших выходных оказалась полнометражная версия приключений одного из главных героев приставочных игр 1990-х «Соник в кино». История инопланетного синего сверхзвукового ежа, которому приходится вступить на Земле в противостояние с американскими военными и безумным, но гениальным профессором Роботником в исполнении Джима Керри, смогла принести своим создателям еще $16 млн.

Новый приключенческий блокбастер с Харрисоном Фордом «Зов предков» занял третье место по сборам за неделю. Главному герою фильма — огромному псу Баку, помеси сенбернара с колли – приходится приспосабливаться к новому образу жизни, когда в разгар золотой лихорадки конца XIX века его перевозят из Калифорнии в Аляску, где Бак становится собакой почтовой службы, сталкивается с тяготами жизни в условиях суровой зимы и находит свое место в жизни. Экранизация классического произведения Джека Лондона о силе человеческого духа от Криса Сандерса собрала $13 млн.

На четвертом месте оказалось полнометражное аниме «Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут» от сценариста «Тригана» и «Хеллсинга» Есукэ Курода по популярной манга-серии Кохэи Хорикоси. Главному герою Мидория Идзуку приходится на время забыть о своей миролюбивой натуре, чтобы дать отпор врагу – сокурснику по школе боевых искусств, решившему разорить мирный поселок. Мультфильму, который критики уже сравнили с шедевром Акиры Куросавы «Семь самураев», удалось в премьерный уикенд заработать $5 млн.

Всего лишь на пятую строчку за семь недель в американском прокате опустилась третья часть одной из самых долгоиграющих экшн-франшиз «Плохие парни навсегда». Новая часть приключений двух полицейских из 1990-х в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса, которым приходится забыть о своих размолвках, личных проблемах и кризисе среднего возраста, чтобы вместе дать отпор врагу, решившему отомстить бравым парням за своего родственника, собрала за уикенд еще $4 млн.

За месяц домашнего проката новый фильм расширенной киновселенной DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» спустился на шестое место в таблице лидеров по сборам. История освободившейся от гнета своего постоянного подельника Джокера суперзлодейки в исполнении блистательной Марго Робби, которая бросает вызов местной преступной банде во главе с «Черной маской» (Юэн Макгрегор), на этот раз принесла своим создателям $4 млн.

Следом расположилась комедия «Невозможные шутники: Кино» — полнометражное продолжение американского шоу, которое выходит в эфир с 2011 года. В фильме четверо комиков получают приглашение посетить шоу их большой поклонницы – Полы Абдул. Однако в ходе путешествия по восточному побережью одному из них придется остаться за бортом праздника. Фильм вышел в прокат еще на прошлой неделе, однако на этих выходных ему внезапно удалось улучшить свой результат и заработать $3,5 млн, увеличив общую сумму сборов до $6,6 млн при бюджете в $3 млн.

Лидер «оскаровской» гонки по оценкам букмекеров — военная драма Сэма Мендеса «1917» — опустился на восьмое место по сборам на этой неделе. Имитирующий съемку единым планом, без монтажных склеек фильм, в котором рассказывается об одном дне Первой мировой войны, смог собрать еще $2,6 млн.

Предпоследнее место занял хоррор «Кукла 2: Брамс» с Кэти Холмс в главной роли. История английской семьи, которая сталкивается с потусторонним ужасом после переезда в дом со странной куклой, заработала на второй неделе проката $2,6 млн.

Вышедший на 14 февраля фильм «Остров фантазий» замыкает десятку лидеров проката. За три недели новой полнометражной версии культового сериала 1970-х годов удалось многократно отработать свой бюджет в $7 млн — на этой неделе он собрал $2 млн, а с учетом международного проката его результат достиг $40 млн.