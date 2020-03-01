«Я против»: Лазарев объяснил свою перепалку с пожилым поэтом

Певец Сергей Лазарев в своем Instagram-аккаунте прокомментировал скандал, который он устроил на съемках музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия» 2 февраля.

Реклама

На съемках музыкальной программы Лазарев разозлился на одного из членов жюри, 67-летнего поэта-песенника Симона Осиашвили, который раскритиковал участницу, выбравшую для исполнения на шоу песню на английском языке.

В своем аккаунте в социальных сетях Лазарев опубликовал отрывок передачи, где видно, как он кричит на пожилого члена жюри, сопроводив его следующим комментарием:

«Да, я эмоциональный! Да, порой чересчур вспыльчивый, но я имею свою четкую позицию и всегда ее аргументировано отстаиваю, а все потому, что мне не все равно. Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит. Я против «стереотипов», «узких шор и предубеждений», я против «предвзятости и ярлыков», я против «неаргументированного мнения».

Он добавил, что остался при своем мнении и продолжает считать, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку выбранной композиции.

«Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм и т.д. А не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке. Меня самого так часто в этой жизни «судили» и «затыкали» из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим», — пояснил Лазарев.

Во время самой передачи, на которой произошел скандал, Осиашвили поддержал участника конкурса, который пел на русском языке и сделал упрек конкурсантке, выбравшей песню на английском.

«Мне — как стихотворцу, который работает на русском языке, — очень важно, чтобы русские песни были в финале», — сказал Осиашвили.

Эти слова вызвали недовольство Лазарева, который с криком обрушился на члена жюри.

«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека… Когда такое происходит у меня на глазах, я просто не могу, я готов рвать и метать, это несправедливо », — заявил он.

Певец подчеркнул, что исполнительница отлично спела, а Осиашвили пытается «не допустить до финала талантливую девочку, которая вполне может быть достойна победы».

«Я считаю, что душевность — это самое главное свойство нашей русской песни, которая отличает ее от песен многих других народов. Душевность была в исполнении молодого человека», — возразил ему поэт-песенник.

Поведение Лазарева стало причиной ухода из проекта заслуженного артиста России Яна Осина, одного из членов жюри.

«Он традиционно отдает предпочтение англоязычной музыке. На записи этой передачи он если и вставал на русскоязычные песни, то всякий раз оговаривался, что в них нет ничего нового, оригинального, все это устаревшее, ретро и повторы», — рассказал он о Лазареве в комментарии ФАН.

По словам Осина, во время съемок Лазарев начал возмущаться, когда большая часть членов жюри перестала выбирать англоязычные песни. Пределом же для него стала перепалка певца с Осиашвили, в ходе которой Лазарев сказал своему оппоненту: «Была бы моя воля -– убрал бы вас из сотни (название жюри)».

«И хотя уклончивые, а не персональные извинения все же были принесены в самом конце программы, осадочек у многих остался», — добавил Осин.