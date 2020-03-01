«Беспокоятся все»: Голливуд в панике из-за коронавируса

Волна беспокойства по поводу китайского коронавируса достигла и Голливуда, где по поводу возможного заражения беспокоятся в том числе и звезды первой величины. Об этом изданию The Hollywood Reporter рассказали врачи Лос-Анджелеса, подчеркнувшие, что в последние месяцы фактически непрерывно консультируют знаменитостей по вопросам эпидемии.

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Так, по словам доктора Лесли Майкельсона, с недавних пор ему приходится вставать в восемь утра даже по воскресеньям — настолько у него много работы.

«Мы консультируем людей уже около четырех недель, — добавил он, подчеркнув и опасность самого коронавируса COVID-19 — Откровенно говоря, это тот случай, который имеет наибольший потенциал для серьезных глобальных последствий».

Его коллега Кевин Бреннер, в свою очередь, отметил, что беспокойство работников голливудской индустрии его нисколько не удивляет, так как в силу особенностей работы им приходится регулярно контактировать со многими людьми, а также летать по разным городам США и миру в целом.

«Беспокоятся все. И касается это не только VIP-знаменитостей, но и их агентов, продюсеров, режиссеров. Они снимают не только в Лос-Анджелесе, но и в Атланте, Ванкувере, Европе. Большое количество путешествий — в том числе и международных — заставляет людей очень сильно нервничать», — рассказал специалист.

Примечательно, что паника по поводу китайского коронавируса распространилась по Голливуду, несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заражения вирусов в Лос-Анджелесе. Как отмечает врач Гэри Коэн, работающий в Беверли-Хиллз, все местные жители хотят знать, насколько коронавирус является опасным.

«Многие люди меняют планы относительно поездок, сокращая не самые существенные. Они стараются самостоятельно дистанцироваться [от массовых скоплению людей], держась подальше от мест, где потенциально могут быть зараженные», — пояснил доктор.

По словам Коэна, консультацию каждого из обращающихся к нему он начинает «с основ, элементарных процедур инфекционного контроля»: «Многие взрослые не задумывались об этом еще со времен детства — когда [о простейших мерах] им твердили мамы. Мы им говорим, что главное — это [тщательно] мыть руки».

В то же время Майкельсон советует клиентам избегать посещения массовых мероприятий, так как они входят в группу риска.

«Кинотеатр, баскетбольный матч в «Стейплс-центре» (там свои домашние игры проводят две команды НБА из Лос-Анджелеса — «Клипперс» и «Лейкерс» — «Газета.Ru»), хоккейный матч там же (на арене также выступает клуб НХЛ «Кингз» — «Газета.Ru»), аэропорт, супермаркет, школа... Все эти места входят в группу риска», — предостерегает он.

Он также обратил внимание на важность ответственного подхода к ситуации со стороны менеджеров голливудских студий. По словам врача, если выяснится, что кто-то из сотрудников имеет признаки заболевания, внешне похожего на обычный грипп, его следует немедленно отправить домой, дабы избежать потенциального распространения вируса среди коллег.

«Нельзя позволять людям, имеющие симптомы, находится на рабочем месте. Мы беспокоимся о непрерывности бизнеса. Это включает в себя знание планов всех поездок сотрудников за пределы США — вне зависимости от того, рабочая ли это поездка или отпуск.

Если они посещали Иокогаму, карантинные города Италии или Китай, они не должны приходить в офис в течение 14 дней [после возвращения]», — сказал специалист.

Кроме того, врач советует на время несколько пересмотреть давние голливудские традиции тесного контакта на всевозможных светских мероприятиях: «Это отличная возможность для передачи болезни. Также я рекомендую делать прививку от гриппа, так как в этом случае вероятность заражения снижается».

По состоянию на 1 марта 2020 года в мире зафиксировано без малого 3 тысячи случаев смерти от коронавируса COVID-19. Накануне, 29 февраля, первая смерть от коронавируса была зарегистрирована и в США.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как коронавирус нанес финансовый удар по голливудским студиям.