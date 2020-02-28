Отец-молодец: «Иди к папочке» — отбитый триллер с Элайджей Вудом

35-летний мужчина, странновато одетый, постриженный и названный Норвал (Элайджа Вуд), добирается до одинокого дома на берегу моря. Там он рассчитывает помириться с отцом, который бросил его еще в детстве, а теперь вдруг прислал письмо с просьбой приехать. Однако на пороге Норвала встречает пьянствующий урод, довольно стремительно покидающий сцену по итогам сердечного приступа. Молодой человек на неопределенное время застревает в доме, где задавленный алкоголизм просыпается по-новой, а чуть погодя начинает твориться всякая дичь — и всплывают неприятные подробности о папашином прошлом.

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Отбитый комедийный триллер «Иди к папочке» — дебютный полный метр Анта Тимпсона, не последнего человека в новозеландском кинематографе. В 90-х он запустил смотр «Невероятно странный кинофестиваль», который затем слился с Международным кинофестивалем Новой Зеландии. Спустя десять лет Тимпсон свинтил у американских коллег штуку повеселее — ежегодный конкурс 48Hours, в рамках которого кинематографисты создают короткометражки в течение двух суток (в первый год победил, например, Тайка Вайтити). История разрослась до такого масштаба, что сейчас в ней участвует Питер Джексон — как ментор. На своей IMDb-страничке сам Тимпсон также указывает, что «с 80-х крутил мороженое, программировал культовые картины и продюсировал теле- и полнометражные фильмы».

close Кадр из фильма «Иди к папочке» (2019) Кадр из фильма «Иди к папочке» (2019) Magic Film Company

В целом «Иди к папочке» — это прелестнейшая ерунда, какой поискать. Ядерно-кислотного безумия, как в «Мэнди» Паноса Косматоса, тут нет, да и Элайджа Вуд пока не догоняет Николаса Кейджа по части сумасшествия (хотя мы держим в уме грузный ремейк «Маньяка»), но Тимпсон подбирается достаточно близко. После возникновения арбалета с горящей стрелой иллюзии об адекватности происходящего уже окончательно рассеиваются. С моря несет своеобразным новозеландским юморком: арбалетчик говорит «экстременты» вместо «экскременты» и мнит себя специалистом в области языка тела; полицейский считает отрыжку неплохим способом подбодрить человека, только что потерявшего близкого. Ветер дует то в сторону «Криминального чтива» и «Убить Билла» Квентина Тарантино, то как будто в сторону «Паразитов» Пон Чжун Хо (с архитектурной, так скажем, точки зрения). Материал для старательного копания тут вроде бы отсутствует (не размусоливать же, в самом деле, здешнее незамысловатое высказывание о семейных узах), но поход в кино на полтора часа оправдывают как минимум богомерзкие усики Вуда и, что уж там, совершенно великие манипуляции с иглой для чеков.