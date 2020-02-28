Ответит за Борна: актер пытается отсудить у Михалкова 80 миллионов

Российский актер Александр Боев, сыгравший эпизодическую роль таксиста в американском фильме «Превосходство Борна» 2004 года с Мэттом Деймоном в главной роли, спустя годы вознамерился заработать 80 млн. рублей на роли, передает Telegram-канал Mash. Предприимчивый россиянин вспомнил о якобы причитающихся ему роялти и в конце января подал в суд иск о защите авторских прав к Никите Михалкову и его студии «ТРИТЭ», которая была партнером в производстве. В середине февраля суд приступил к рассмотрению, первое заседание запланировано на 12 марта.

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Кроме того, на сайте Московского городского суда содержится информация о том, что это не первая попытка Боева дать ход делу. В октябре прошлого года он безуспешно попытался привлечь к ответу вместе с «ТРИТЭ» студию Universal Pictures. Между датой поступления дела в апелляционную инстанцию и завершением его рассмотрения прошло 5 дней.

Он требовал признать незаконным присвоение ответчиком исключительных прав на использование созданного истцом образа при исполнении роли в фильме и его использование. Однако суд отклонил претензии актера, после чего тот подал апелляцию и снова проиграл.

По мнению Боева, в начале нулевых российские актеры были «достаточно неграмотные» и не знали своих прав, но теперь этот пробел восполнен. Он подчеркнул, что многократно выдвигал студии Михалкова досудебные претензии, однако компания их отвергала, ссылаясь на «липовый», как выразился актер, договор. По словам Боева, в нашей стране очень часто нарушаются права артистов, и Никита Сергеевич со своей студией в этом смысле его «больше всего раздражают», пишет Telegram-канал Mash. Комментариев от самого кинематографиста пока не поступало.

Стоит отметить, что у Александра Боева за плечами около 40 ролей во многих российских фильмах и сериалах. В его фильмографию входят «Кулагин и партнеры», «Марш Турецкого», «Курсанты», «Возвращение Мухтара», «Универ», «Глухарь» и «Воронины».

Боевик «Превосходство Борна» является сиквелом фильма 2002 года «Идентификация Борна». Главный герой серии — бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Борн. В отечественном прокате лента собрала более $2,3 млн., Мировые сборы составили $288,5 млн.

Ранее сообщалось о том, что Михалков добился от Роспатента одобрения регистрации изображения раннехристианского святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака компании ООО «Бесогон».

«Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», — сообщил во время заседания суда по интеллектуальным правам официальный представитель ведомства.

Впоследствии суд обязал Роспатент выплатить компании 3 тысячи рублей, которые были потрачены на подачу иска, а также зарегистрировать изображение как товарный знак. По словам судьи, согласно результатам рассмотрения мнений ряда ученых, в том числе — из духовных академий, подобное решение не станет противоречить общественным интересам.

Комментируя решение суда, настоятель храма священномученика Климента, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин отметил, что подобное использование изображения Никиты Бесогона может вызывать некоторые вопросы с точки зрения веры.

«Безусловно, в таком контексте как вы задаете вопрос, [использование образа святого в целях коммерческого толка] противоречит [устоям веры]. Но зная Никиту Сергеевича Михалкова как практикующего православного христианина, я могу ответственно сказать, что наверняка, если церковь выскажется против этого, он изменит свое решение или сделает какую-то корректировку», — предположил Калинин в беседе с «Газетой.Ru».