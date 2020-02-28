Следствие вели: автор «Закона и порядка» подписал сделку на $1 млрд

Американский продюсер и сценарист Дик Вульф, известный как создатель популярной телефраншизы «Закон и порядок», подписал новый пятилетный контракт с NBCUniversal, компанией, с которой сотрудничает уже более 35 лет. Подписание данного соглашения произошло вскоре после заключения еще одной юридической договоренности между 73-летним Вульфом и стриминговым сервисом NBCUniversal Peacock. Точная сумма сделок официально не разглашается, однако, как утверждает Deadline, в общей сложности она составляет около $1 млрд.

Условия нового контракта предполагают, что NBCUniversal на протяжении еще нескольких лет будет владеть правами на его главные (и продолжающиеся развиваться) творения — так называемую «чикагскую франшизу» и сагу «Закон и порядок».

Реклама

«Я рад и взволнован тем, что Universal будет нашим домом еще пять лет, — прокомментировал соглашение сам Вульф. — Это новая сделка дополняет наше другое недавнее подписание, касающееся сервиса Peacock, который мы хотим сделать одним из основных направлений для «Закона и порядка», а также «Чикаго». Сейчас мы стремимся расширить наш бизнес на новых платформах — как внутри страны, так и на международном уровне. Продолжая при этом заниматься производством текущих и будущих серий для телевещания и потоковых сетей».

Высоко оценила заключенную сделку и председатель совета директоров NBCUniversal Content Studios Бонни Хаммер: «Я наслаждался работой с Диком на протяжении десятилетий. Разумеется, он остается одним из самых влиятельных продюсеров в истории.

Он является провидцем, которого нельзя спутать ни с кем. Его влияние изменило телевизионный ландшафт. Сейчас мы вне себя от восторга в связи с тем, что Дик и его команда будут в семье NBCUniversal еще долгие годы».

Перлена Игбокве, президент Universal Television в свою очередь подчеркнула, что значение нового договора с Вульфом для ее подразделения «невозможно переоценить».

«Дик мастерски себя проявил в создании успешных и знаковых брендов, рассказывая захватывающие, интеллектуальные и наводящие на размышления истории. Честь и удовольствие для меня быть частью его «стаи» на протяжении последующих пяти лет», — добавила она.

Параллельно с информацией о внушительной в плане суммы сделки стало известно о продлении всех главных проектов Вульфа — шоу «Чикаго в огне» (до 11 сезона), «Полиция Чикаго» (до десятого), «Медики Чикаго» (до восьмого) и «Закон и порядок. Специальный корпус», который пополнится еще тремя сезонами. Что примечательно, все они входят в топ-5 самых высокорейтинговых драматических сериалов NBC.

Что касается «Закона и порядка», то данное шоу и вовсе пошло на новый рекорд: согласно условиям нового соглашения с Вульфом, он снимет еще как минимум 22-й, 23-й и 24 сезоны проекта, благодаря чему тот обновит свой же рекорд и еще сильнее оторвется в списке самых продолжительных лайв-экшн сериалов среди тех, которые идут в прайм-тайм.

«Закон и порядок: Специальный корпус» — популярный американский криминальный телесериал, который является первым спин-оффом шоу «Закон и порядок». Он рассказывает о детективах элитного подразделения, которые расследуют наиболее сложные преступление на сексуальной почве. Проект, стартовавший еще в 1999 году, за все время существования стал многократным лауреатом престижных премий, включая «Эмми» и «Золотой Глобус».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, каким эксклюзивным контентом сможет похвастаться стриминговый сервис NBCUniversal Peacock, который будет запущен 15 апреля 2020 года. В числе заявленного, в частности, — сериал по мотивам культовой антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» и трансляции грядущей летней Олимпиады-2020.