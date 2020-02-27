«Слетели все концерты»: как Пугачева отомстила Лике Стар за дочь

Звезда 90-х Лика Павлова, известная как Лика Стар, в эфире на телеканале «Россия 1» сообщила о просьбе Примадонны отменить все ее концерты из-за романа с Владимиром Пресняковым, который был женат на Кристине Орбакайте. Таким образом Пугачева якобы хотела отомстить за вторжение в семью своей дочери.

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«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне «Прощай». А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась? — сказала Лика Стар. — Я бы никогда не стала пользоваться властью, данной мне, чтобы не дать кому-то идти дальше».

Помимо романтических отношений певицу и Преснякова-младшего связывали творческие интересы — в 1994 году они записали совместную песню «Падший ангел». При этом, по словам Лики Стар, их роман продлился совсем недолго, но сильно повлиял на ее карьеру.

«В один из дней в студию пришла Алла Пугачева. Она увидела нас вместе. На следующий день мне сообщили, что больше я свои песни не имею права записывать в этой студии. Я пошла в другую, не сильно расстроившись, — поделилась певица.

— Этой истории позже придали большое значение, но это не так. Мы все равно записали с Володей совместную песню. Он увлекся мной, и слава богу. Сегодня есть что вспомнить. С кем не бывает».

В прошлом СМИ называли звезду 90-х разлучницей, однако сама она категорически это отрицает. По словам Лики Стар, она готова «плюнуть в лицо» любому, кто назовет ее причиной распада союза Орбакайте и Преснякова в 1996 году. Ранее певица признавалась, что не считает себя виноватой в романе с женатым мужчиной, потому что он сам ее добивался.

«Он (Пресняков) очень активно завоевывал мою симпатию, а я предпочитала делать вид, что мы всего лишь дружим. Думала, смогу спустить это на тормозах. Но Володя не просто оказывал мне знаки внимания, он делал это демонстративно! Не скрывал ничего и этим очень сильно подставил меня под удар. Ведь он был мужем Кристины Орбакайте — а, следовательно, зятем самой Пугачевой! Это я была свободна. Хотя в итоге и оказалась виноватой», — сказала артистка, отметив, что была далеко не последней в списке любовниц Преснякова.

По словам Лики Стар, после завершения романа с мужем Орбакайте ее внесли в «черный список» и перестали приглашать на концерты.

«Но все равно я шла вперед. Моя популярность только росла. Зритель ждал меня, несмотря на все обстоятельства», — сказала она.

Отметим, что в 1994 году именно Пугачева разглядела талант юной исполнительницы и пригласила ее принять участие в «Рождественских встречах». Там она исполнила две свои композиции в стиле техно — «S.O.S» и «Let's Go Crazy». Воодушевленная способностями певицы, Примадонна даже называла ее своей преемницей.

«Мне предстояло перейти в театр Пугачевой, но я не хотела уходить от своего продюсера. Во-первых, такие перемены как-то не вязались с моим образом и имиджем. Во-вторых, я очень не хотела, чтобы потом было где-то написано, якобы меня сделала Алла Пугачева. Что бы ни говорили, но себя я создала исключительно сама», — сказала она в студии шоу.

Лика Стар, известная благодаря синглам «Би-би такси», «Одинокая луна» и «Падай», считается первой женщиной-МС на территории СНГ. С 1990-го по 2001 год она выпустила четыре альбома — «Рэп», «Падший ангел», «Больше, чем любовь» и «Я». В 1995 году Лика Стар родила сына от первого мужа Алексея Мамонтова, а в начале 2000-х вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи, улетела к нему на Сардинию и родила двоих детей.