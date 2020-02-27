«Яга. Кошмар темного леса»: не пугайтесь, это русский хоррор

Мальчик Егор (Олег Чугунов) вместе с семьей (отец Алексей, мачеха Юлия и их дочка-младенец Варя) переезжает в свеженький и опрятный жилой комплекс. Отношения дома напряженные: мальчик не может простить отцу (Алексей Розин), что тот нашел новую любовь после гибели матери; отец устает от истерик и включает тирана-абьюзера. Хотя Юля (Марьяна Спивак) в целом ничем не занимается, ей в помощь нанимают няню Татьяну (Светлана Устинова). В доме начинает твориться всякая чертовщина, которую замечает только Егор. Вскоре мальчик обнаруживает, что сестра с няней исчезли, а об их существовании никто не помнит. Вместе с друзьями он отправляется на поиски девочки — и в процессе выясняет, что ее, как и многих детей до этого, похитила Баба-яга, обитающая в здешних лесах.

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«Яга. Кошмар темного леса» — это пятый полнометражный фильм Святослава Подгаевского — в сущности, единственного российского режиссера, которого можно обозвать полноценным хоррормейкером. Причем довольно успешным: кто бы как ни относился к отечественному кинематографу ужасов, но его работы, за исключением наколеночного дебюта «Владение 18», собирали кассу. «Пиковая дама. Черный обряд», «Невеста» (тут почему-то было без подзаголовка) и «Русалка. Озеро мертвых» — окупившиеся проекты. Более того, «Дама» спустя несколько лет обзавелась сиквелом (для России ситуация из ряда вон), который снимали уже без Подгаевского, — но попытка обернулась провалом. То есть фамилия Подгаевского — еще и некоторый гарант качества.

close Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020) Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020) Нон-стоп Продакшн

37-летнего постановщика довольно легко обвинить во вторичности: в сущности его работы просто компилируют наработки успешных предшественников по жанру. Никто этого, в общем, и не скрывает: в интервью пятилетней давности Антон Зенкович, постоянный оператор Подгаевского, говорил, что во время препродакшна «Пиковой дамы» они отсмотрели все важные фильмы ужасов за год — и выписали референсы по свету, монтажу и поведению камеры. Кажется, этот метод остался с кинематографистом навсегда.

Обвинить легко, но делать этого не стоит. Во-первых, ничего зазорного в подсматривании у коллег нет, — тем более, чаще всего это принимает форму остроумных цитат и не тянет на пошлый плагиат. При этом между свежим мейнстримом и культовой авторской классикой нет большой разницы: в той же «Пиковой даме» более-менее равнозначны «Сияние» с «Изгоняющим дьявола» и «Астрал» с «Женщиной в черном». Во-вторых, Подгаевский — единственный человек, который делает хоррор на русском фольклорном материале (привет Ари Астеру и Роберту Эггерсу). Но и сугубо внутренним продуктом это не назовешь: здешняя Россия — опрятная и чистая, заставленная изумительными новостройками, в которых не особо угадываются географические приметы. Возможно, именно поэтому ленты режиссера довольно активно продаются за рубеж.

close Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020) Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020) Нон-стоп Продакшн

Наконец, положа руку на сердце: эти картины далеко не так плохи, как может показаться; во всяком случае, их точно не назовешь бесталанными. Кое-где ощутимо не хватает класса, но зато явно заметен прогресс: «Яга» — его лучший фильм (кажется, тут впервые появляется по-настоящему работающий джамп-скер). До этого таковым была «Русалка». Свою последнюю картину режиссер снимал уже при поддержке продюсера Александра Роднянского, который возил в Канны Андрея Звягинцева и Константина Балагова. А закадычный соавтор Подгаевского, продюсер Иван Капитонов (вместе они основали студию QS Films), участвовал в написании сценария «Лета» Кирилла Серебренникова.

В «Яге» встречается уже традиционная для режиссера активная работа с цветом и светом: иногда за окнами квартиры семьи Егора начинается полноценный рейв. Проскакивают метаприколы: главный герой пару раз надевает футболку с логотипом QS Films, местный задира Антон (Артем Жигулин) щеголяет в майке с надписью «Peace Is the Message», избушка на курьих ножках превращается в ржавую коробку на металлических подпорках, занятые собой взрослые — после того, как их захватывают темные силы, — подолгу залипают на собственные отражения в зеркалах.

close Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020) Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020) Нон-стоп Продакшн

Вообще Подгаевский умудряется не только изобретательно копировать, но и предвосхищать. Завязка «Невесты» мистическим образом напоминала вступление «Прочь» Джордана Пила, вышедшего на несколько месяцев позже. В «Кошмаре темного леса» довольно легко усмотреть пересечения с сериалом М. Найта Шьямалана «Дом с прислугой» — но на момент его премьеры в конце ноября 2019 года фильм уже, очевидно, был почти полностью готов. Впрочем, главным образом чувство дежавю будет возникать у тех, кто видел последнюю экранизацию кинговского «Оно»: злой дух похищает маленьких детей, мальчик с отрядом товарищей отправляется вызволять младшую сестру, есть задел на сиквел про повзрослевших героев. Олег Чугунов в принципе до жути напоминает актрису Софию Лиллис — даже задорные веснушки на месте. Параллельно здесь странным образом сосуществуют отсылки к «Гарри Поттеру» (имеется прорезиненная версия дьявольских силков!). И к «Черному зеркалу», откуда позаимствован животный страх перед технологиями, безумно вплетенный в славянскую мифологию.

Странно было бы ожидать от откровенно массового продукта какой-то особой изысканности — в конце концов, речь не про якутский хоррор. «Яга», как и все предыдущие фильмы Подгаевского, — это нормальный мейнстримный ужастик, в меру глупый и дурашливый, но не лишенный обаяния и по-настоящему впечатляющих моментов. Проблема скорее в том, что в обществе существует явная предвзятость: в сознании большого числа людей все подобные эксперименты имеет смысл воспринимать только в пересказе Евгения Баженова. С последним, впрочем, стоит согласиться в одном: с этой привычкой рисовать монстров на компьютере — при откровенно копеечных бюджетах — надо что-то делать.