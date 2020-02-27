«Яга. Кошмар темного леса»: не пугайтесь, это русский хоррор

Мальчик Егор (Олег Чугунов) вместе с семьей (отец Алексей, мачеха Юлия и их дочка-младенец Варя) переезжает в свеженький и опрятный жилой комплекс. Отношения дома напряженные: мальчик не может простить отцу (Алексей Розин), что тот нашел новую любовь после гибели матери; отец устает от истерик и включает тирана-абьюзера. Хотя Юля (Марьяна Спивак) в целом ничем не занимается, ей в помощь нанимают няню Татьяну (Светлана Устинова). В доме начинает твориться всякая чертовщина, которую замечает только Егор. Вскоре мальчик обнаруживает, что сестра с няней исчезли, а об их существовании никто не помнит. Вместе с друзьями он отправляется на поиски девочки — и в процессе выясняет, что ее, как и многих детей до этого, похитила Баба-яга, обитающая в здешних лесах.
«Яга. Кошмар темного леса» — это пятый полнометражный фильм Святослава Подгаевского — в сущности, единственного российского режиссера, которого можно обозвать полноценным хоррормейкером. Причем довольно успешным: кто бы как ни относился к отечественному кинематографу ужасов, но его работы, за исключением наколеночного дебюта «Владение 18», собирали кассу. «Пиковая дама. Черный обряд», «Невеста» (тут почему-то было без подзаголовка) и «Русалка. Озеро мертвых» — окупившиеся проекты. Более того, «Дама» спустя несколько лет обзавелась сиквелом (для России ситуация из ряда вон), который снимали уже без Подгаевского, — но попытка обернулась провалом. То есть фамилия Подгаевского — еще и некоторый гарант качества.
Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020)Нон-стоп Продакшн
37-летнего постановщика довольно легко обвинить во вторичности: в сущности его работы просто компилируют наработки успешных предшественников по жанру. Никто этого, в общем, и не скрывает: в интервью пятилетней давности Антон Зенкович, постоянный оператор Подгаевского, говорил, что во время препродакшна «Пиковой дамы» они отсмотрели все важные фильмы ужасов за год — и выписали референсы по свету, монтажу и поведению камеры. Кажется, этот метод остался с кинематографистом навсегда.
Обвинить легко, но делать этого не стоит. Во-первых, ничего зазорного в подсматривании у коллег нет, — тем более, чаще всего это принимает форму остроумных цитат и не тянет на пошлый плагиат. При этом между свежим мейнстримом и культовой авторской классикой нет большой разницы: в той же «Пиковой даме» более-менее равнозначны «Сияние» с «Изгоняющим дьявола» и «Астрал» с «Женщиной в черном». Во-вторых, Подгаевский — единственный человек, который делает хоррор на русском фольклорном материале (привет Ари Астеру и Роберту Эггерсу). Но и сугубо внутренним продуктом это не назовешь: здешняя Россия — опрятная и чистая, заставленная изумительными новостройками, в которых не особо угадываются географические приметы. Возможно, именно поэтому ленты режиссера довольно активно продаются за рубеж.
Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020)Нон-стоп Продакшн
Наконец, положа руку на сердце: эти картины далеко не так плохи, как может показаться; во всяком случае, их точно не назовешь бесталанными. Кое-где ощутимо не хватает класса, но зато явно заметен прогресс: «Яга» — его лучший фильм (кажется, тут впервые появляется по-настоящему работающий джамп-скер). До этого таковым была «Русалка». Свою последнюю картину режиссер снимал уже при поддержке продюсера Александра Роднянского, который возил в Канны Андрея Звягинцева и Константина Балагова. А закадычный соавтор Подгаевского, продюсер Иван Капитонов (вместе они основали студию QS Films), участвовал в написании сценария «Лета» Кирилла Серебренникова.
В «Яге» встречается уже традиционная для режиссера активная работа с цветом и светом: иногда за окнами квартиры семьи Егора начинается полноценный рейв. Проскакивают метаприколы: главный герой пару раз надевает футболку с логотипом QS Films, местный задира Антон (Артем Жигулин) щеголяет в майке с надписью «Peace Is the Message», избушка на курьих ножках превращается в ржавую коробку на металлических подпорках, занятые собой взрослые — после того, как их захватывают темные силы, — подолгу залипают на собственные отражения в зеркалах.
Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса» (2020)Нон-стоп Продакшн
Вообще Подгаевский умудряется не только изобретательно копировать, но и предвосхищать. Завязка «Невесты» мистическим образом напоминала вступление «Прочь» Джордана Пила, вышедшего на несколько месяцев позже. В «Кошмаре темного леса» довольно легко усмотреть пересечения с сериалом М. Найта Шьямалана «Дом с прислугой» — но на момент его премьеры в конце ноября 2019 года фильм уже, очевидно, был почти полностью готов. Впрочем, главным образом чувство дежавю будет возникать у тех, кто видел последнюю экранизацию кинговского «Оно»: злой дух похищает маленьких детей, мальчик с отрядом товарищей отправляется вызволять младшую сестру, есть задел на сиквел про повзрослевших героев. Олег Чугунов в принципе до жути напоминает актрису Софию Лиллис — даже задорные веснушки на месте. Параллельно здесь странным образом сосуществуют отсылки к «Гарри Поттеру» (имеется прорезиненная версия дьявольских силков!). И к «Черному зеркалу», откуда позаимствован животный страх перед технологиями, безумно вплетенный в славянскую мифологию.
Странно было бы ожидать от откровенно массового продукта какой-то особой изысканности — в конце концов, речь не про якутский хоррор. «Яга», как и все предыдущие фильмы Подгаевского, — это нормальный мейнстримный ужастик, в меру глупый и дурашливый, но не лишенный обаяния и по-настоящему впечатляющих моментов. Проблема скорее в том, что в обществе существует явная предвзятость: в сознании большого числа людей все подобные эксперименты имеет смысл воспринимать только в пересказе Евгения Баженова. С последним, впрочем, стоит согласиться в одном: с этой привычкой рисовать монстров на компьютере — при откровенно копеечных бюджетах — надо что-то делать.