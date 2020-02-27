«Джентльмены» снова в деле: на что пойдут россияне

Основная борьба за первое место российского бокс-офиса развернется, согласно аналитикам, между старожилами проката — фильмами «Джентльмены» Гая Ричи и «Лед 2» Жоры Крыжовникова. При этом разница в сборах будет не так уж велика: первому прогнозируют результат на уровне 145-150 млн рублей, а спортивной мелодраме с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях — чуть меньше, 135-140 млн рублей.

По итогам минувшего уикенда, удачно совпавшего с дополнительным выходным после Дня защитника Отечества, «Лед 2» занял первую строчку. Всего на старте сиквелу хита двухлетней давности удалось собрать 566 млн рублей, вдобавок установив рекорд по предпродажам билетов (63,5 млн рублей).

Третье место займет фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», который в России, в отличие от США, стартовал на ура (258,3 млн рублей). В свои вторые выходные лента с говорящими животными, по сюжету которой врач-ветеринар Джон Дулиттл отправляется в путешествие на мифический остров в поисках редкого лекарства, может выручить еще 120 млн рублей.

На четвертой позиции, предположительно, окажется еще одна новинка прошедшей недели — полнометражная версия приключений любимого по всему миру персонажа компьютерных игр «Соник в кино». Очередные выходные могут принести фильму, в котором усатого доктора Роботника сыграл Джим Керри, приблизительно 115 млн рублей.

А вот у новинок проката, вышедших в последний четверг зимы, мало шансов оказаться в топе бокс-офиса. Лучшая из них, вероятно, финиширует на пятом месте — это основанный на фольклоре ужастик «Яга. Кошмар темного леса». Новый фильм Святослава Подгаевского покажет результат на уровне 42 млн рублей — и это при 78-миллионном бюджете.

Неплохие сборы для независимого кино прогнозируют комедийному боевику «Пушки акимбо». В стартовые выходные лента с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли может заработать 16 млн рублей. По сюжету фильма разработчик видеоигр оказывается втянут в опасный квест, где люди участвуют в настоящих цифровых гладиаторских боях на выживание.

Седьмую позицию с 11 млн рублей рискнет занять новичок проката — социальная драма «Просто помиловать» режиссера Дестина Креттона. Фильм посвящен всемирно известному адвокату по защите гражданских прав Брайану Стивенсону, который отчаянно боролся за свободу осужденного смертника. В актерский состав картины вошли Майкл Б. Джордан в роли Стивенсона, а также Джейми Фокс, Бри Ларсон, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рэйф Сполл, Линдсей Эйлифф и Рон Клинтон Смит.