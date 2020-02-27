«Человек-невидимка» и «Соник в кино»: на что пойдут в США

Лидером американского бокс-офиса 28 февраля — 1 марта станет новинка недели «Человек-невидимка» о токсичных отношениях с Элизабет Мосс в главной роли. В стартовые выходные лента покажет отличный результат — приблизительно $28 млн при бюджете $7 млн. Картина австралийского режиссера Ли Уоннелла представляет собой современную адаптацию научно-фантастической классики Герберта Уэллса. В интервью «Газете.Ru» автор культовой франшизы «Пила» рассказал, что его фильм нельзя позиционировать как ребут классической картины 30-х годов.

Лидер трех предыдущих недель «Соник в кино» опустится на вторую строчку и пополнит кассу приблизительно на $15,5 млн. Таким образом, общая касса фильма про самого скоростного анимированного ежа, в которой усатого доктора Роботника сыграл Джим Керри, а самого Соника озвучил Бен Шварц, перевалит за $127,8 млн.

Следом, согласно предварительным прогнозам, разместится премьера минувшей недели — экранизация одноименной повести Джека Лондона «Зов предков» с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли. Во второй уикенд картина выручит в районе $14,8 млн. Для режиссера Криса Сандерса, снявшего мультфильмы «Лило и Стич» и «Как приручить дракона», это дебютная работа вне анимации.

Четвертым финиширует ветеран проката «Плохие парни навсегда» с $4 млн. Общая касса ленты, главные роли в которой исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, на домашнем рынке превысит $197 млн.

Пятую позицию по итогам предстоящих выходных займет аниме-фильм «Моя геройская академия: Восхождение героев» («My Hero Academia: Heroes Rising»), основанный на одноименной серии манги Кохэи Хорикоси. На старте проекту о приключениях школьников из академии Юэй прогнозируют не больше $3,3 млн.

Соревноваться с «Моей геройской академии» за пятую строчку будет блокбастер «Харли Квинн: Хищные птицы» с Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэном Макгрегором в главных ролях. Однако, согласно аналитикам, лента пока может претендовать лишь на шестую позицию. В четвертые выходные сольник про суперзлодейку и бывшую подружку Джокера принесет создателям еще $3,2 млн.

В девятый уикенд фаворит минувшего «Оскара-2020» «1917», победивший в технических номинациях («Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты»), сохранит седьмую позицию в рейтинге и заработает приблизительно $2,6 млн.

Наконец, на восьмом месте расположится ужастик «Кукла 2: Брамс» с Кэти Холмс в главной роли. Во вторые выходные в прокате фильм продемонстрирует результат в районе $2,2 млн. По сюжету фильма английская семья переезжает в особняк Хиллшир, после чего их маленький сын в одной из комнат находит странную куклу по имени Брамс.