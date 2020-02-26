«Я удивлен и огорчен»: Клуни узнал о детском труде в Nespresso

После выхода в эфир британской программы «Dispatches» об использовании детского труда на фермах компании Nespresso в Гватемале свою озабоченность ситуацией высказал актер Джордж Клуни, официальное лицо бренда.

«Я однозначно осведомлен о сложных вопросах, связанных с работой на ферме и детским трудом, так как я вырос, работая на табачной ферме с 12 лет. Поэтому я вступил в Консультативный совет по устойчивому развитию Nespresso семь лет назад вместе с Союзом за сохранение тропических лесов, Движением за честную международную торговлю и Ассоциацию честного труда с целью, которая сохраняется и сегодня, — улучшить жизнь фермеров. Сделать их фермы прибыльнее. Устойчивее. Безопаснее», — сказал Клуни.

Актер подчеркнул, что испытывает гордость за достигнутое этими организациями, которые помогли улучшить условия работы тысячам фермеров по всему миру.

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«Они рисковали своими жизнями, чтобы перестроить фермы в Южном Судане и потратили год, чтобы помочь фермерам восстановить свои фермы в Пуэрто-Рико после урагана. Простая правда заключается в том, что эта программа в подавляющем большинстве случаев несет позитивный эффект для фермеров по всему миру», — отметил он.

Клуни добавил, что считает необходимым проведенное журналистское расследование, несмотря на испытываемые эмоции.

«Мы знали, что это будет большой проект, когда все началось семь лет назад, и, честно говоря, я был удивлен и огорчен, когда увидел эту историю. Совету директоров и компании явно есть еще над чем работать. И эта работа будет сделана», — сказал актер.

Он также призвал журналистов, которые провели расследование, продолжать работу в этом направлении и дальше освещать детали условий работы на фермах.

Генеральный директор Nespresso Гийом Ле Кунф также прокомментировал скандал, назвав использование детского труда «неприемлемым».

«Nespresso не потерпит использования детского труда. Это неприемлемо. Мы незамедлительно действуем, получив сообщение о несоответствии своим стандартам. В этом случае мы начали расследование, чтобы выяснить на каких фермах проводилась съемка и являются ли они поставщиками Nespresso», — сказал он.

Ле Кунф пообещал, что компания не будет закупаться у ферм из региона, где велись съемки, до окончания расследования.

«Мы работаем вместе с Союзом за сохранение тропических лесов и Движением за честную международную торговлю над тем, чтобы внедрить позитивные рабочие практики и добиться справедливого отношения к работникам, что включает в себя просвещение на тему опасностей детского труда», — подчеркнул он.

Он также отметил, что компания вкладывает серьезные усилия в работу по этому направлению. «В 2019 году 400 наших агрономов посетили более 170 тысяч ферм по всему миру… Помимо этого, в проверках участвовало около 3,3 тысяч аудиторов третьей стороны», — добавил Ле Кунф.

Кроме того, гендиректор Nespresso пообещал предпринять все возможное, чтобы «исключить детский труд из цепочки поставок». Он также заявил, что с аудиторами компании проведут беседу, и признал, что фермы обычно оповещают за день или два перед проверкой.

Средняя зарплата собирателя кофейных зерен на фермах Nespresso в Гватемале составляет £7 – нижний допустимый предел, что на £3 ниже средней зарплаты по рынку. Руководство компании заявило, что платит фермерам премию в размере 40%.