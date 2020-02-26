«Сколько грязи вылили»: Данилко о мести Украине на «Евровидении»

Украинский певец Андрей Данилко в интервью YouTube-каналу «Люкс ФМ» рассказал о том, как организаторы «Евровидения» могли наказать Украину за инцидент с отказом России от трансляции конкурса в 2017 году после запрета властей страны на въезд российской участнице Юлии Самойловой по причине посещения ей Крыма.

«Такой вариант еще есть, что Украину специально наказали, не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда не было трансляции, а это очень большие деньги. Ну, наказали. Сколько тогда гадости вылили на него и на меня. Я ему даже гидазепам давал, чтобы он в финале выступил, потому что у него реально был стресс», — рассказал он.

Данилко добавил, что благодаря участию в отборочных конкурсах в качестве члена жюри у него пропало желание видеть победителем «Евровидения» исполнителей из Украины.

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«Я все время за то, чтобы в финальном концерте была представлена Украина. Чтоб это было не стыдно, чтоб это было прикольно. Чтоб это было крутое участие страны. Мальчик, девочка, группа — чтобы это было интересно», — сказал он.

Исполнитель также привел в качестве примера ситуацию, когда участники конкурса из Франции одинаково эмоционально реагировали и на первое, и на последнее место на конкурсе.

«У наших же, если это не второе или третье, все, они все вешаются. Это наше советское — «чтобы наш отряд выиграл». Вот тебе стакан кефира и аскорбиновая кислота. А мне в последнее время не стыдно», — признался он.

Комментируя прогнозы букмекеров, которые дают большие шансы на победу в «Евровидении-2020» участнику из Италии, певец признался, что у него нет фаворитов в этом году.

«В прошлом году у меня был фаворит, он получил второе место. Это был Mahmood, песня «Soldi». Вот мне эта песня нравилась. И мне нравилось, как реагировали люди в зале, хлопали. «О, — думаю. — Это мое!» Хотя я в первый раз не смотрел «Евровидение», потому что мы там участвовали. Я же не мог и участвовать [во внеконкурсной программе], и смотреть», — заявил он.

Говоря о национальном отборе на шоу в этом году (выиграла который группа Go-A), Данилко отметил, что все происходит по-другому. «В первый раз нет песни-лидера. Все хорошие по-своему, нечего обсуждать. Первый раз у меня было ощущение, что полуфинал не нужно обсуждать. Сидит это жюри — пусть оно сидит. Мы посмотрели все выступление, в конце вышли все ребята, мы сказали свои комментарии, оценки все сказали сами за себя — и уже обсуждение в финале, когда идет речь о поездке», — отметил артист.

Он также рассказал, что разделил для себя участников отбора этого года на три группы: этно-поп, традиционные конкурсные номера и «современные треки».

Так как интервью с ним снималось до окончания украинского отборочного тура, Данилко также дал свой прогноз относительно победителя.

«Я не Ванга. Но я смотрю, и для меня на данном этапе, мне кажется, это группа Go-A», — сказал он.

Кроме того, музыкант подчеркнул, что сам не любит такую музыку. «Но я мыслю концертом в Роттердаме (там пройдет грядущее «Евровидение» — «Газета.Ru»), я смотрю участников разных стран. В этом есть свое лицо», — пояснил он.

Само состязание Данилко назвал «единственным конкурсом, который объединяет всех». Наконец, говоря о «формуле успеха», артист подчеркнул, что главную роль в победе на «Евровидении» играет песня. При этом он также признал важность других факторов.

«Мы должны были победить на «Евровидении-2007» (там выступал сам Данилко — «Газета.Ru»), нам бы с удовольствием дали. Но у нас тут были такие нестабильные истории… Они подумали, что опять на Украине будут отсутствовать туалеты и гостиницы», — пояснил он.