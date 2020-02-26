Новый удар коронавируса: глава Disney покинул пост

Генеральный директор The Walt Disney Company Роберт Айгер, при котором компания запустила стриминговый сервис Disney+, а также приобрела Marvel Entertainment, Pixar и Lucasfilm вместе с правами на их франшизы, покинул должность после 15 лет работы в качестве главы конгломерата.

«Для меня было невероятной привилегией проработать генеральным директором на протяжении последних 15 лет, а также быть частью такой волнующей и продуктивной эры для нашей компании. Я невероятно горд всем, чего мы достигли, творчески, финансово и стратегически, включая приобретение 21st Century Fox и невероятный успех запуска модели продаж D2C («direct-to-consumer», привлечение покупателей напрямую с помощью мобильных приложений и т.д.)», — написал Айгер в прощальном письме сотрудникам.

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С приходом Айгера на пост главы The Walt Disney Company в 2005 году компания взяла курс на новые рынки и расширение своих деловых интересов. Среди его главных достижений — масштабное увеличение присутствия компании в кинобизнесе, запуск стриминговой платформы Disney+, а также активное развитие тематических развлекательных парков.

Решение совета директоров снять Айгера с занимаемой должности по истечении всего лишь 14 месяцев его продленного на три года контракта стало причиной кратковременного падения стоимости акций компании на 3%, а также породило ряд слухов. Одной из причин такого шага называют трудности, с которыми корпорация столкнулась в связи с убытками Disney из-за закрытия своих развлекательных парков в Шанхае и Гонконге на фоне эпидемии коронавируса, о чем ранее писала «Газета.Ru».

Сторонники этой версии обращают внимание, что до назначения на пост генерального директора компании Айгер представлял интересы Disney за рубежом и прорабатывал возможности для открытия новых развлекательных парков в азиатском регионе в должности главного операционного директора.

Предположения о желании конгломерата сделать больший упор на тематические парки усилились, когда совет директоров объявил, что преемником Айгера станет Боб Чапек, занимавший позицию председателя департамента по развитию парков, работе с потребителями и контролю продукции.

На протяжении последних лет, именно тематические парки компании назывались экспертами одним из главных драйверов роста компании — в 2017 году их посещаемость выросла до 150 млн человек. При этом больше половины прироста посетителей – 56% — пришлось именно на шанхайский Disneyland, открытый в 2016 году. За 2017-й его посетило больше человек, чем аналогичные парки в Калифорнии и Флориде.

В начале 2018 года был зафиксирован рост прибыли от тематических парков на уровне 11%, в 2019-м — еще на 5%, а в начале 2020-го стало известно, что подразделение Чапека увеличило свой результат еще на 9% и принесло операционную прибыль в размере $2,3 млрд.

Выбор компании в пользу Чапека стал показательным для курса Disney, так как на протяжении долгого времени тот считался спорной фигурой: он выступал за сокращение трат и более строгое отношение к бюджету компании в противовес более творческому ядру корпорации, делавшему ставку на увеличение доходов за счет производства привлекательного контента.

Среди других версий того, почему Айгер столь неожиданно покинул свою должность, – причины личного характера, а также возможное желание теперь уже экс-главы Disney принять участие в грядущих президентских выборах. Сам он, впрочем, отвечая на соответствующий вопрос The New York Times, сказал: «Я думаю, что сейчас для этого уже немного поздно».

Айгер также подчеркнул, что решение о его уходе и назначении Чапека может показаться неожиданным лишь потому, что этот шаг не обсуждался публично.

«Я обсуждал это с советом директоров несколько месяцев. Я в общих чертах описал ту роль, в которой видел наибольшее применение самому себе, учитывая рабочее состояние наших активов и стратегии. Такой роль могла бы стать полноценная концентрация на творческой стороне нашего бизнеса», — заявил он.

В своем обращении Айгер отметил, что не собирается окончательно покидать компанию и займется обязанностями исполнительного директора до окончания своего контракта 31 декабря 2021 года. Основное внимание на новой должности он планирует уделить новому стриминговому сервису Disney+.

«Это очень, очень важно, особенно учитывая, что мы разворачиваем Disney+ по всему миру. Думая о том, чего я хочу достичь до того, как оставлю компанию в конце 2021 года, я решил, что моей целью номер один будет сделать все правильно с творческой точки зрения. Я бы не смог этого сделать, если бы управлял компанией на ежедневной основе», — добавил он.

О том, что число подписчиков Disney+ превзошло ожидания экспертов и достигло отметки в 28,6 млн человек, стало известно в начале февраля, практически одновременно с появлением новостей о закрытии тематических парков компании в Азии.