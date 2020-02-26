«Нацистский рай»: как ветеран хип-хопа атакует Россию

Накануне, 25 декабря, «Газета.Ru» уже писала о разгоревшемся в Twitter споре между ветераном американского рэпа Талибом Квели и российскими хип-хоп-исполнителями (а также просто отечественными интернет-пользователями) — подробнее об этом можно прочитать здесь.

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Если вкратце, то музыкант, разглядевший в Канье Уэсте безграничный талант, когда тот еще не был КАНЬЕ, начал резко отвечать своим коллегам из России, не сойдясь в вопросе проблемы расизма: уроженец Бруклина не стеснялся в выражениях в отношении тех, кто пытался (в основном — вежливо) несколько оспорить его позицию (в частности, о «белых привилегиях»).

Впоследствии дискуссия переросла в нечто гораздо большее — благодаря ряду оригинальных постов россиян, незнанию Квели особенностей отечественной рэп-индустрии и российской действительности в целом, а также его же вовлеченности в перепалку действо превратилось в одну нескончаемую (и это сейчас едва ли не буквально — суммарно ее участники настрочили столько символов, что хватило бы на неплохой в плане объема роман) битву Талиба против «русских нацистов», многие из которых по факту оказались «ветряными мельницами».

Особо досталось Тимати, который изначально, кажется, и не собирался участвовать в обсуждении с американцем проблем расизма.

Усилиями интернет-троллей Квели осознал, что один из самых популярных российских рэперов, во-первых, украл у него название группы (Black Star), во-вторых — якобы является поклонником гитлеровского режима. С последним пунктом уж точно вышла промашка — ветеран хип-хопа принял за чистую монету фотографию, на которой Тимати был запечатлен на фоне свастики, тогда как на деле это был кадр из комедии «Гитлер капут!».

Позднее на атаку (а там действительно была атака — Квели посвятил россиянину целый ряд оскорбительных постов) в шутливой форме отреагировал и сам Тимати. »Гуф, по-братски, это ты у него [телефон] забрал?» — написал он, намекая на недавние скандальные перформансы экс-звезды группы Centr в соцсетях.

Получил свою порцию хейта и Оксимирон (а также Big Russian Boss — еще один представитель отечественного хип-хоп-комьюнити), которого тролли представили американцу как одного из лидеров «нацистского движения». Позднее подъехали и «пруфы». В частности, Квели скинули отрывок из популярного баттла артиста с Гнойным, в котором рэпер упоминал Талиба, заранее «переведя» общий посыл слов на английский:

«Российский рэпер Оксимирон назвал имя следующей жертвы белых ультраправых солдат (таких, как Big Russian Boss). Оглядывайся по сторонам». На самой же записи Оксимирон, естественно, лишь «респектовал» ветерану западного хип-хопа, говоря: «Black Star для меня означает Талиб Квели».

«Солдат» Big Russian Boss, в свою очередь, не преминул высказаться о доверчивости Квели, намекнув в Twitter, что легендарный рэпер живет в своей «Нарнии».

Примечательно, что многие соотечественники Квели в споре с россиянами выразили ему поддержку — причем это были не только рандомные пользователи, но и обладатели верифицированных аккаунтов. В частности, рэпер Теф По написал под одним из постов в инстаграме Талиба, что ранее якобы отказался от выступления в России, так как это «нацистский рай». Кроме того, музыкант заверил, что знает темнокожих артистов, которые сталкивались с проявлениями расизма в России.

«Я знаю темнокожих артистов, которые были там — в особенности это темнокожие хип-хоп-исполнительницы — и с которыми там обращались как с дерьмом», — написал Теф По, после чего, в ответ на просьбы огласить имена, он решил не распыляться на конкретику.

К слову, его реакция на одновременно пугающую и смешную историю, которая продолжает развиваться в Twitter Квели вот уже который день практически без перерывов, возможно, будет неким предвестником не самых приятных изменений в российской концертной индустрии.

Учитывая масштабы спора и популярность самого американца, нельзя исключать, что в будущем определенные его западные коллеги, которые тоже примут очевидную иронию за чистую правду (при этом и отрицать, что некоторые посты россиян в ходе спора действительно были мерзкими и абсолютно расистскими, также было бы глупо), возьмут и откажутся от гастролей в России, уверившись в мысли о здешнем «нацистском рае».

Если пранк реально зайдет так далеко, будет обидно — все-таки сейчас на отечественных сценах едва ли не каждую неделю выступают топовые западные музыканты (причем речь не только про рэперов), а это, пожалуй, все-таки чуть ценнее, чем один из самых массовых розыгрышей в истории жанра.