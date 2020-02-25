Спорить мы не бросим: легенда рэпа из США против русских

Известный американский рэпер Талиб Квели в соцсетях поспорил с россиянами (и, в частности, — отечественными хип-хоп исполнителями) на тему расизма. Предварила конфликт серия записей 44-летнего музыканта в Twitter, в одной из которых он выразил мнение, что «только белый расист будет отрицать существование белых привилегий».

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Позднее Квели ответил российский рэпер i1, ранее записывавшийся с Оксимироном. Он среди прочего указал музыканту из США на то, что российскому человеку, учитывая национальный бэкграунд, сложно всерьез слушать о белых привилегиях.

«Для человека из России, где большинство людей белые, рабство существовало до 1861 года, а полиция терроризирует бедных и диссидентов, так тяжело постоянно читать только о белых привилегиях. Когда финансовые привилегии, привилегии таланта и личных качеств чаще являются более значительными», — заявил он.

Уже в ходе спора с i1 Квели назвал его «тупицей», а также привел тезис, что «темнокожих и других не белых людей часто угнетают, сажают и стреляют в них только по той причине, что они не являются белыми».

Произошел конфликт у американца и с PLC — российский музыкант попытался вежливо объяснить свою (и не только) позицию западному рэперу, однако тот обвинил его в «нытье» и лжи.

«Я являюсь фанатом вашей музыки на протяжении долгих лет. Я родился с белой кожей, и для меня это цвет, ничего больше. Ваша музыка глобальна, и не только американцы ее слушают. Рабство — это грустная страница американской истории, но в этом нет вины всех белых людей в мире», — аккуратно заметил PLC, на что получил куда менее вежливый ответ: «Когда я говорил, что рабство — вина всех белых в мире? Никогда. Я никогда не говорил этого. Тогда почему ты врешь и ноешь? Ни один мой фанат так никогда бы не сделал. Ты не фанат».

Примечательно, что в общей сложности связанная со спорами о расизме битва Квели против пользователей Twitter растянулась (и до сих пор, кажется, очень далека от завершения) на более чем сутки, в результате чего получила совсем уж массовый характер — впоследствии россияне стали не только дискутировать с американским рэпером, но и откровенно его троллить.

При этом сам музыкант — пытаясь противопоставить оппонентам что-то по-настоящему веское — начал постепенно разбираться в тонкостях российской хип-хоп индустрии и нашел много для себя интересного. Так, например, Квели, участник группы Black Star, узнал, что лейбл с идентичным названием есть и в России — и, надо же было такому случиться, на глаза ему попался кадр из комедии «Гитлер капут!», на котором Тимати, лидер отечественного хип-хоп объединения, сидит на фоне свастики.

«Этот нацистский русский рэпер входит в группу под названием Black Star», — ужаснулся американец.

Совсем уж грустно рэперу стало, когда он узнал, что его «нацистский» коллега из России входит в круг президента страны Владимира Путина. Под совместной фотографией политика и хип-хоп-исполнителя он написал: «Расистский русский рэпер с Путиным. Его группа называется Black Star. На заметочку».

Позднее под горячую руку попала и бургерная Тимати — российский рэпер Obe 1 Kanobe отметил Квели на меме, где обыгрывалось название ресторана быстрого питания и аббревиатура «Ку-клукс-клан» (то есть вместо «Black» там был «BlacKKK». При этом Obe 1 Kanobе также решил уточнить у западного коллеги: «Где был твой дед, когда мой воевал за твою свободу? Сидел дома и называл всех расистами? Ты не знаешь, о чем говоришь, ты полон ненависти и не уважаешь других людей».

Тот, в свою очередь, подчеркнул, что оба его деда являются ветеранами — и россиянин «прячется за наследием своего родственника, будучи никчемным трусом».

Удивительно, но в длительную разборку в итоге оказался замешан даже Михаил Боярский: Квели сильно разочаровал снимок (хотя, очевидно, это была фотожаба), где российские рэперы Оксимирон и СД (еще один из решившихся на спор с американцем в Twitter), показывающий гитлеровское приветствие, был запечатлен в объятиях звезды фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Позднее уроженец Нью-Йорка также репостнул запись одного из пользователей соцсети с фотографией, на которой «молодой Оксимирон» играл мускулами на фоне свастики, — на самом же деле это был отбывающий наказание в тюрьме националист Максим «Тесак» Марцинкевич, внешне немного похожий на популярного отечественного рэпера.