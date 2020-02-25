Хью Джекман и фильмы ужасов: главные трейлеры недели

Действие нового австралийского вестерна Стивена Джонсона «Возвышенность», трейлер к которому был опубликован на Youtube, разворачивается после Первой мировой войны. Из-за ошибки снайпера-ветерана, устроившегося после службы работать полицейским в северной Австралии, специальная операция выходит из-под контроля и приводит к бойне среди местного племени. Начальство требует от него скрыть следы произошедшего, однако спустя годы главному герою предстоит снова встретиться с одним из представителей племени и самому стать жертвой новой охоты.

Джеффри Дин Морган предстал в образе полицейского Джека Кэнона в трейлере к экранизации криминального романа Лизы Марклунд и Джеймса Паттерсона «Убийства по открыткам». По сюжету фильма, после убийства дочери Кэнона вместе с ее женихом в Риме разбитому горем отцу приходится вместе со шведским репортером начать собственное расследование и отправиться на поиски маньяка, который не знает границ и убивает своих жертв в Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте и Париже, предварительно отправив своим преследователям открытку с фотографией одной из городских достопримечательностей и строчкой из поэмы Шекспира.

Режиссер Марк Эмин показал трейлер своего нового фильма «Император», главную роль в котором исполнил звезда франшизы «Голодные игры» Дайо Окенаи. В основу исторической драмы об эпохе рабства легла история Шилдза Грина, который смог сбежать с рабовладельческой плантации в 1859 году и добрался до северных штатов, где отказался от возможности покинуть страну и решил вместо этого принять участие в нападении на арсенал Харперс-Ферри, ставшем одной из первых искр грядущей Гражданской войны.

Трейлер к своему новому фильму ужасов «Беги» представил режиссер Аниш Чаганти, известный по триллеру «Поиск», спродюсированному Тимуром Бекмамбетовым. Это фильм о прикованной к инвалидном креслу девочке и ее чрезмерно опекающей матери, которая направляет все свои усилия на контроль за дочерью и практически изолирует ту от окружающего мира, запрещая контакты со сверстниками. Однако однажды жизнь наивной и лишенной собственной воли девочки резко меняется.

В трейлере фильма Кори Финли «Безупречный» австралиец Хью Джекман предстал в роли эффектного директора престижной школы, расположенной в одном из самых состоятельных пригородов Нью-Йорка, в которой учатся отпрыски лиц с первых обложек глянцевых и деловых журналов. Его выпускники учатся в лучших университетах мира, а сам директор постоянно появляется на звездных светских раутах. Но однажды вскрываются темные секреты, которые могут положить конец его блестящей репутации.

В преддверии выхода в широкий кинопрокат второй части хоррора Джона Красински «Тихое место 2» в сети был опубликован расширенный трейлер о семье Эббот, которая снова столкнулась со смертельной опасностью в постапокалиптическом мире. После неожиданного успеха первой части, которая смогла заработать более $340 млн в международном прокате, в новом фильме главную роль вновь сыграла Эмили Блант, не сменился и продюсер проекта — в этом качестве все еще выступает легендарный Майкл Бэй.

Режиссер Эрос Лин представил трейлер к фильму «Лошадь мечты», где главную роль сыграла Тони Коллетт. Премьера фильма о женщине, взявшейся за тренировку гоночной лошади, состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе, а в широкий прокат он должен будет выйти уже весной.