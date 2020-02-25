«Идите в поликлинику»: куда Малышева отправила бедных

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева ответила подписчице своего Instagram-аккаунта, которая посетовала на высокие для пенсионеров цены в ее медицинском центре.

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«Елена Васильевна, один прием у ваших академиков стоит 20 тыс. рублей, а моя мама получает пенсию 23 тыс. рублей. Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала подписчица профессора.

По словам ведущей телепередачи «Жить здорово!», она руководит частной клиникой, в которой пациенты сами оплачивают лечение. За бесплатной медицинской помощью гражданам России следует обращаться в государственные больницы.

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете обратиться в бесплатную поликлинику. Там тоже работают прекрасные кардиологи», — ответила Малышева.

Многих пользователей соцсети возмутил «столь циничный ответ» Малышевой, ей посоветовали в следующий раз вообще ничего не отвечать на подобные «крики души» , чтобы лишний раз не обнажать свою «истинную сущность». У сторонников такого мнения, как водится, сразу же нашлись оппоненты, которые стали приводить в пример другие страны, где «вообще нет бесплатной медицины» и «заоблачно высокие цены на страховку». Они же упрекнули «любителей всего бесплатного» в нежелании самостоятельно зарабатывать на достойную жизнь и высмеяли «наивную ностальгию по совковым временам», когда тоже ничего хорошего не давалось бесплатно.

Напомним, что в феврале прошлого года арбитражный суд Москвы привлек к административной ответственности медицинский центр Малышевой и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Согласно СМИ, в ноябре 2018 года в результате внеплановой проверки в медцентре телеведущей были обнаружены грубые нарушения. Сообщалось, что в структуре клиники отсутствовала преднаркозная палата и противошоковая палата с необходимым оснащением. Кроме того в кабинет пластического хирурга не были приобретены кушетка, перевязочный стол, тонометр, холодильник, весы и многое другое, а у самого врача не было достаточного стажа работы по специальности «Пластическая хирургия».

Как следует из материалов дела, ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» не соблюдало обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности, тем самым нарушая лицензионные требования и угрожая жизни и здоровью пациентов.

В беседе с агентством «Москва» телеведущая высказалась о ситуации следующим образом: «О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго».

Позже в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» она дала более развернутый комментарий.

«Проверки Росздравнадзора призваны выявить соответствие оборудования медицинского учреждения и ведения документации требованиям, изложенным в порядках оснащения клиники. Безусловно, все нарушения были сразу устранены, — заверила Малышева. — Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной. Штрафуются тысячи клиник. Когда нарушения не угрожают жизни пациентов — накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное. Я также думаю, что в нашей профессии нет мелочей».