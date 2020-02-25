Миссия невыполнима: коронавирус сорвал съемки с Томом Крузом

Руководство кинокомпании Paramount Pictures сообщило о решении приостановить съемки в Италии седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» о специальном агенте Итане Ханте в исполнении Тома Круза из-за распространения эпидемии коронавируса.

В компании отметили, что съемочная группа планировала пробыть в Венеции три недели, в ходе которых должен был быть отснят весь необходимый для фильма материал. От этого плана пришлось отказаться «в целях предосторожности, для обеспечения безопасности актеров и съемочной группы, а также с учетом усилий властей Венеции по отмене общественных мероприятий из-за угрозы, которую представляет коронавирус».

Представители Paramount подчеркнули, что все члены съемочной группы смогут отправиться домой еще до старта самих съемок, а руководство студии продолжит отслеживать ситуацию с вирусом в Италии, где зарегистрировали уже 219 случаев заражения — наибольшее число после Китая, Японии и Южной Кореи.

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Как сообщали источники, в связи с ухудшением ситуации, власти Венеции приняли решение наложить временный запрет на все общественные мероприятия, под который попали и съемки «Миссия невыполнима 7». По их словам, создатели фильма решили перенести работу в другое место. Местные СМИ сообщили, что главная звезда проекта Том Круз скрылся в одном из роскошных отелей после прекращения съемок. Близкие к Paramount собеседники опровергли эту информацию — по их данным, Круз даже не успел прибыть в Италию.

В соответствии с распоряжением президента Венеции Луки Дзайя в области были закрыты все школы и музеи, а также отменены все спортивные и культурные мероприятия, из-за чего пришлось прервать даже венецианский карнавал.

Администрация итальянской области Ломбардия поместила на карантин десять городов после резкой вспышки заражения вирусом в городе Кодоньо к юго-востоку от Милана. Жителям города было разрешено въезжать в них или покидать только при наличии специального разрешения.

Ситуация с вирусом в Италии вынудила власти соседних государств также пойти на меры противодействия возможному заражению. Так, австрийское правительство остановило поезд, направлявшийся из Италии в Австрию и Германию, чтобы проверить пассажиров. После негативных результатов экспертизы состав смог продолжить свое движение. Об угрозе со стороны Италии заявил в своем выступлении и новый министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

«Проблемная ситуация на пороге — в Италии, за которой мы следим с большим вниманием», — сказал Веран, анонсировав встречу европейских министров сферы здравоохранения.

В соответствии с приказом итальянских властей, на двухнедельный карантин было помещено спасенное у берегов Ливии судно, перевозившее несколько сотен мигрантов.

С обращением к гражданам своей страны выступил по телевидению премьер-министр Джузеппе Конте, который объявил, что были приняты необходимые меры для борьбы с заражением, вплоть до введения временного запрета на авиасообщение с Китаем.

Бывший министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин подчеркнула, что резкий рост числа заражений в стране был зафиксирован в ходе систематических проверок. По ее словам, они позволили выявить вторую волну заражения, причиной которого могли стать люди, путешествовавшие из Италии в Китай непрямыми авиарейсами, и скрывшие финальную цель своих перелетов.

«Я надеюсь, в других странах не произошло ничего подобного», — отметила она.