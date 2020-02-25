Русские в Лондоне: как сын Порошенко отметил годовщину майдана

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский опубликовал в своем фейсбуке видеоролик с выступления рэпера Face в Лондоне и написал, что на сцену вместе с артистом поднялся сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил.

«Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что «русские в Лондоне». Концерт репера Face 21.02», — сообщил он.

На самом видео музыкант помогает молодому человеку подняться на сцену, после чего громко скандирует «русские в Лондоне», и вместе они начинают танцевать под песню «Гоша Рубчинский».

Реклама

«Предлагаю отправить на Евровидение Мишу Порошенко. От России», — добавил Дубинский.

Видеоролик вызвал волну недовольства на Украине, так как был опубликован в шестую годовщину начала столкновений на майдане в Киеве.

«Смотрю это видео и хочется только заплакать за отправленных на никому не нужную войну таких же мальчишек его папашей-иродом», — написал один из комментаторов.

Кто-то также написал, что его не интересует жизнь сына бывшего президента страны, а в большей степени «волнуют слова и действия чиновников и депутатов, от которых что-то зависит».

«Парень, похожий на сына Порошенко, так хорошо исполняет русский рэп на концерте Face в Лондоне, что его можно смело приглашать на раскачку электората на всех политических сабантуях главного патриота страны — человека, похожего на Петра Порошенко. Армия. Мова. Вира», — написала в своем фейсбуке первый заместитель главного редактора «Страна.ua» Светлана Крюкова.

В мае 2017 года симпатии Михаила Порошенко к России уже становились причиной скандала вокруг семьи на тот момент действующего главы государства. В частности, гнев украинцев вызвала фотография младшего сына Порошенко в толстовке, на которую был нанесен принт Russia. Сам снимок был опубликован его одногруппником по колледжу Concord в Instagram в ноябре 2016 года, однако он привлек внимание комментаторов в сети лишь спустя несколько месяцев. Толстовка, в которой на фото появился Михаил Порошенко, была выпущена брендом Bosco и разработана для спортсменов сборной России.

Позднее Михаил Порошенко вновь оказался в эпицентре медиаконфликта из-за своего неосторожного признания в незнании украинского языка, с которым тот выступил на митинге в Киеве у здания Государственного бюро расследований в поддержку отца после допроса по делу об уклонении от уплаты налогов во время сделки по продаже телеканала «Прямой».

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — заявил тогда Порошенко-младший.

Он также подчеркнул, что его отец не давит на других членов семьи в вопросе выбора языка. «Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался [говорить на украинском языке]», — рассказал он.

Новый скандал вокруг сына Порошенко разразился на фоне заявлений представителей партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» о начале подготовки Верховной рады ко внесению поправок в закон о государственном языке. В частности, глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу, который запланирован на ближайшее время. Он подчеркнул, что в обсуждении будут принимать участие специалисты, ученые, а также эксперты.