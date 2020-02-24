Вердикт присяжных: Вайнштейн виновен в изнасиловании

Присяжные Нью-Йоркского суда вынесли вердикт по слушанию дела бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Он был признан виновным по двум пунктам из пяти, которые вменял ему прокурор.

Вайнштейна назвали виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальных действиях преступного характера первой степени.

По остальным трем пунктам присяжные признали вину продюсера недоказанной. Отметим, что его оправдали по обвинению в половых преступлениях, имеющих «хищнический» характере, которое грозило Вайнштейну даже пожизненным сроком. Теперь же опальный продюсер может получить до 25 лет тюремного заключения, передает Deadline. Что в случае с 69-летним кинодеятелем выглядит достаточно суровым наказанием. Таким образом, Вайнштейн теперь официально виновен в делах Мириам Хейли и Джессики Манн.

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42-летняя Хейли обвинила продюсера в том, что в 2006 году он насильственно склонил ее к оральному сексу. Это произошло, когда она работала ассистентом продюсера популярного реалити-шоу «Проект Подиум». 34-летняя Манн, бывшая актриса и модель, заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в марте 2013 года.

Присяжные очень долго не оглашали свой приговор — судебные слушания были закончены неделю назад, и впервые присяжные приступили к обсуждению еще 18 февраля. В течение четырех рабочих дней с 18 по 21 февраля они не могли прийти к общему решению. Присяжные несколько раз заново перечитывали протоколы допросов обвинительниц и только после выходных в понедельник, 24 февраля, объявили свой вердикт.

На этом эпопея с Вайнштейном не заканчивается. Во-первых, остается дождаться приговора суда.

Во-вторых, бывшего продюсера ожидает судебное разбирательство в Лос-Анджелесе по четырем обвинениям в противоправном сексуальном поведении. Одна из обвинительниц Лорен Мари Янг фигурировала и в нью-йоркских слушаниях в качестве свидетеля по делам Хейли и Манн.

Следователи из Лос-Анджелеса потратили несколько месяцев, общаясь с потенциальными свидетелями, чтобы понять, насколько те готовы поддержать обвинения истцов.

«Итогом стало то, что мы старательно приступили к работе над этим делом в последние два года, и по совпадению оказалось, что наше дело было готово к запуску в судебное производство в этом году», — заявила окружной прокурор Джеки Лейси.

По ее словам, прокуратура Лос-Анджелеса не хотела вмешиваться в ход расследования, которое ведется в Нью-Йорке. Лейси также сообщила, что ведомство рассматривало восемь обвинений, выдвинутых в адрес бывшего продюсера. По трем из них вышли сроки давности для расследования, а три других дела остаются на рассмотрении и официальные обвинения могут быть предъявлены Вайнштейну в будущем.

Напомним, что скандал с участием знаменитого продюсера начался в 2017 году, когда The New Yorker опубликовал аудиозапись его разговора с итальянской моделью Амброй Баттилан Гутиеррез. В 2015 году она обратилась в полицию с жалобой на грубые домогательства со стороны Вайнштейна. На повторную встречу с продюсером она пришла с записывающим устройством, и собеседник практически признался в своих действиях. Прикосновения к груди девушки он объяснил тем, что «привык так себя вести».

Следом за ней о домогательствах со стороны продюсера заявили Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие — в общей сложности, около 80 женщин. В результате продюсер был уволен из своей собственной компании, исключен из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. Весной он добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка, где ему были официально предъявлены обвинения в изнасилованиях первой и третьей степени, а также преступных сексуальных действиях.