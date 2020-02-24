«Хочу и поздравляю»: Maruv ответила на травлю за 23 февраля

Популярная украинская певица Maruv подверглась у себя на родине критике за поздравления с 23 февраля. После волны негодования со стороны украинцев исполнительница обратилась к подписчикам у себя на странице в Instagram.

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«У меня опять развелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю», — ответила Maruv критикам в видео, размещенном в соцсети. Она добавила, что 14 октября, в День защитника на Украине, также поздравит мужчин с праздником.

Скандал разгорелся из-за того, что в 2014 году Украина отказалась от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесла дату на 14 октября. Это связано с тем, что первая дата приурочена ко дню создания Красной армии, а после известных событий в стране запретили советскую символику.

После обрушившейся на украинскую певицу критики Maruv поддержали ее российские коллеги. Народный артист России Лев Лещенко предложил спеть с ней дуэтом, если найдется такая возможность.

«Я с ней не знаком, мы не разговаривали, но если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом, — цитирует слова артиста издание «Подъем». — Ей надо бросать эту родину, которая ее гнобит и не воспринимает. Пусть приезжает в Москву, мы ей поможем. Будет выступать и радоваться жизни».

Лещенко также назвал Maruv «явлением в европейской жизни и очень стильной и профессиональной артисткой».

Поддержал певицу и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, предложив ей переехать в Россию.

«Просто на Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники», — сказал музыкант в беседе с «Подъемом».

Однако было приведено и другое мнение. Композитор и певец Юрий Лоза в разговоре с «Говорит Москва» усомнился в том, что Maruv стоит переезжать в Россию, так как, по его мнению, у нее не получится добиться здесь успеха. Основным препятствием музыкант считает то, что она поет свои песни на английском языке.

«Пускай едет в европейское турне и там поет и радуется своим творчеством, — сказал Лоза. — А нас как можно обрадовать? Вкусы у нас одни и те же. Мы — россияне! И молодые, и старые. И никого не обрадуешь английской песней».

Тем не менее Maruv уже пользуется успехом в России, дает концерты в стране и собирает внушительную аудиторию. В конце прошлого года она получила награду MTV Europe Music Awards как лучший исполнитель по версии MTV Russia. Летом того же года она удостоилась похвалы от самой Аллы Пугачевой, которая тепло приветствовала ее выступление на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии.

Имя Maruv стало популярным в России после скандала, разразившегося год назад на украинском отборе на «Евровидение-2019». Тогда она выиграла мини-конкурс и должна была представлять свою страну в Тель-Авиве. Однако певица отказалась подписывать контракт с национальным телевещателем из-за пункта, обязывающего прекратить гастроли на территории России. После ее отказа выступить на «Евровидении» было предложено музыкантам, уступившим в отборе Maruv, однако те проявили солидарность с певицей и отказались подписывать свои контракты. В итоге в Израиле на «Евровидении» не было украинского исполнителя.

В этом году отбор в стране прошел без эксцессов, и в Роттердам от Украины поедет электрофолк-группа Go-A с песней «Соловей». Коллектив набрал по шесть баллов и в голосовании жюри, и в зрительском, тем самым обойдя ближайшего преследователя Khayat на три очка.