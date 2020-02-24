«Желтая журналистка»: почему поругались Собчак и Успенская

После участия известной певицы Любови Успенской в передаче Ксении Собчак «Док-Ток» на Первом канале между двумя звездами разгорелся крупный конфликт. Выпуск был посвящен ссоре исполнительницы со своей дочерью, которая недавно уехала за границу, обвинив мать в том, что та ее избивала и пичкала лекарствами. После претензий, высказанных в свою сторону, Собчак ответила шансонье на критику.

«Я считаю, что нельзя требовать от журналиста то же самое, что от родственников.

Мне было важно разобраться в ситуации, и я попыталась это сделать», — заявила ведущая передачи в беседе с «НьюИнформ».

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Впервые Успенская рассказала о случившемся на записи «Док-Ток» у себя в Instagram 22 февраля. В посте она обвинила Собчак в том, что та вызвала у нее «душевную боль» и не попыталась разобраться в проблеме.

«Это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, а главное, десять раз подумать всем, кто соберется идти на шоу к «желтым журналистам» подобным Ксении Собчак, — написала Успенская. — Даже невозможно было предположить, какой душевной болью это может обернуться!»

Она также возмутилась, что ее семейные проблемы стали «поводом получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий хайпа».

«Я шла как мать к матери, как человек, знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания, — продолжила певица.

— Но я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю, как это стало возможным. Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу».

Собчак ответила Успенской в комментарии записи, заявив, что в выпуске не было «ни толпы, ни криков, ни передергивания».

«Было только интервью с вами. И мои вопросы вам. Да, неудобные и неприятные, но нигде не переходящие грань такта, — продолжила телеведущая. — Все, что вы сказали по существу, мы оставим нетронутым монтажом — я вам это обещаю. Жаль, что вы так эмоционально реагируете».

23 февраля Первый канал выпустил анонс передачи «Док-Ток», посвященной проблеме отношений Успенской с дочерью. В ролике был показан эпизод, в котором шансонье убежденно говорит о том, что во всей ситуации виноват отец дочери.

В конце анонса был показано, как Успенская, не выдержав, встала с дивана и упрекнула Собчак в том, как она ведет выпуск.

«Дай бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Легко вам говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу» — заявила Успенская и покинула студию.

За две недели своего существования передача «Док-Ток», которую попеременно ведут Ксения Собчак и Александр Гордон, уже несколько раз подвергалась критике со стороны зрителей. Уже в первый день после стартового выпуска о деле сестер Хачатурян зрители негативно высказались о формате программы, не найдя отличий шоу Собчак от передач «Пусть говорят» и «Прямой эфир».

«Все что я хочу сказать о возвращении Ксении Собчак на федеральное ТВ — это то, что матери сестер Хачатурян показали снятую с участием актеров сцену того, как муж впервые ее изнасиловал (показали прямо в студии в присутствии ста посторонних человек)», — написала в социальных сетях одна из зрительниц.

О новом телепроекте даже высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая заявила, что она не может смотреть шоу Ксении Собчак. Также дипломат подчеркнула, что не станет участницей данной передачи, так как ходит только к тем людям, которые кажутся ей умными и которых она уважает.