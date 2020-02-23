Скоростной еж и Харрисон Форд: что смотрят в США

Лидером американского бокс-офиса по итогам 21-23 февраля стал фильм про самого скоростного ежа «Соник в кино». На второй неделе проката лента, в которой усатого доктора Роботника сыграл Джим Керри, а самого Соника озвучил Бен Шварц, собрала на десять миллионов меньше, чем ей предрекали аналитики — $26,3 млн. Общие сборы в США составили $106,6 млн.

Немногим меньше — $24,8 млн — в премьерные выходные заработал фильм «Зов предков», экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли. Для режиссера Криса Сандерса, автора мультфильмов «Лило и Стич» и «Как приручить дракона», это дебютная работа вне анимации.

Со второй на третью строчку опустился блокбастер «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэном Макгрегором. Лента продержалась на первом месте всего одну неделю и, к слову, совсем не оправдала надежд прогнозистов, стартовав всего с $33,2 млн (вместо $50 млн). В третий уикенд сольник про суперзлодейку и бывшую подружку Джокера принес создателям еще $7 млн.

Новинка недели — «Кукла 2: Брамс» с Кэти Холмс в главной роли — расположилась лишь на четвертой строчке с $5,9 млн. По сюжету фильма английская семья переезжает в особняк Хиллшир, после чего их маленький сын в одной из комнат находит странную куклу по имени Брамс.

Пятым финишировал комедийный боевик «Плохие парни навсегда». Очередные выходные в США позволили проекту, главные роли в котором исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, пополнить кассу на $5,8 млн. Таким образом, общая касса ленты на домашнем рынке превысила $190 млн.

В девятый уикенд фаворит минувшего «Оскара» «1917», победивший в технических номинациях («Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты»), сохранил за собой седьмую позицию в рейтинге и заработал $4,4 млн.

На минувшей неделе «Остров фантазий» показал неплохой старт, замкнув топ-3 с $12,4 млн. Во вторые выходные проката лента о загадочном владельце тропического курорта, которая основана на одноименном сериале, выходившем в США с 1978 по 1984 год, выручила $4,1 млн. Главные роли в проекте исполнили Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Джимми Оуян, Порша Даблдэй и Майкл Рукер.

На восьмом месте расположилась южнокорейская лента «Паразиты», ставшая главным триумфатором «Оскара-2020», победив в четырех номинациях, включая «Лучший фильм». На 20-й по счету неделе проката фильм Пон Чжун Хо — после триумфа на премии американских киноакадемиков — вернулся в гонку и заработал еще $3,1 млн. Таким образом, общая касса картины в США составила $48,9 млн.