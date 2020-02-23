Выборы в США: Клинт Иствуд предал Трампа

Голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд выразил поддержку миллиардеру и бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу в качестве потенциального кандидата в президенты США. По мнению 89-летнего артиста, Блумберг является лучшим из имеющихся вариантов в контексте гонки за пост главы Штатов.

«Лучшее, что мы можем сделать, это просто доставить Блумберга туда [в президентское кресло]», — цитирует Иствуда Deadline со ссылкой на The Wall Street Journal.

Кроме того, он признался, что хотел бы видеть от действующего президента страны Дональда Трампа действий «в более вежливом виде, без твитов, а также использования конкретных имен».

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Данные заявления Иствуда получили широкий резонанс по той причине, что ранее он — в отличие от большинства голливудских коллег — поддерживал Трампа в президентской гонке против Хиллари Клинтон. Согласно актеру, он опасался, что кандидат от Демократической партии в случае победы на выборах «пойдет по стопам» своего предшественника — Барака Обамы.

«Тогда по обе стороны было слишком много нечистых дел. Она заработала кучу денег, будучи политиком. Я же отказался от денег, чтобы стать политиком. Уверен, и Рональд Рейган (40-й президент США — «Газета.Ru») сделал то же самое», — пояснил сам Иствуд, в 2012 году выступавший на Республиканской национальной конференции и критиковавший Обаму.

Кроме того, артист в интервью высказался в поддержку движения #MeToo, признав, что в киноиндустрии — начиная с 40-х годов прошлого века — харассмента было «в изобилии». По словам Иствуда, женщины, которые «противостоят людям, пытающимся вытрясти из других сексуальные услуги», вызывают у него уважение.

Что примечательно, много лет назад Иствуд выступал ответчиком по делу своей бывшей любовницы — актрисы и режиссера Сондры Локк, которая требовала от суда взыскать с него более $1 млн, обвиняя актера в том, что он заставил ее сделать два аборта и провести перевязку маточных труб. Урегулированы отношения между Локк и Иствудом были лишь спустя десятки лет.

Клинт Иствуд, звезда «долларовой трилогии» Серджо Леоне, построил выдающеюся карьеру в Голливуде — и как актер, и как режиссер.

На его счету пять «Оскаров» — за «Непрощенного» и «Малышку на миллион» (и там, и там — «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»), а также Премия имени Ирвинга Тальберга, которая вручается за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства.

Параллельно с карьерой в Голливуде занимался Иствуд и политикой: так, в 1980-х он выиграл выборы в качестве беспартийного мэра одного из калифорнийских городов, а в 2001-м был назначен в комиссию штата Калифорния по паркам и рекреациям. На президентских выборах 2012 года актер поддерживал кандидата от Республиканской партии Митта Ромни, а уже в 2016-м признавался, что — в случае успеха Клинтон в президентской гонке — ему будет трудно «четыре года слушать ее отвратительный голос». При этом выбор между Хиллари и Трампом он называл «трудным», отмечая, что отдает свое предпочтение последнему, так как представительница Демократической партии намеревается продолжить курс Обамы.