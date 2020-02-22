Мочить в сортире: Пачино против нацистов в сериале «Охотники»

Нью-Йорк, 1977 год. Еврейский паренек Джона Хайдельбаум (Логан Лерман из фильмов про Перси Джексона) ходит с друзьями в кино на свежие «Звездные войны», а в остальное время приторговывает комиксами и травой, — чтобы заботиться о бабушке Рут (Джинни Берлин из «Разбивающего сердца»), которая пережила Освенцим. Однажды вечером неизвестный забирается к ним домой и стреляет в бабушку из пистолета. На похоронах объявляется ее старый знакомый Майер Оффермен (Аль Пачино). Он оказывается главой отряда охотников за нацистами, что перебрались после войны в США и строят там Четвертый рейх. Джона занимает в группе место своей бабушки.

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«Охотники» начали проситься в список лучших сериалов 2020 года еще на этапе первых новостей о команде создателей. Шоураннер — автор «Прочь» и «Мы» («Нас»?) Джордан Пил. Вместе с Пачино за нацистами охотятся: Джош Рэднор — Тед из «Как я встретил вашу маму»; Сол Рубинек — Арти из «Хранилища 13», обаятельного кавера на «Секретные материалы»; Кэрол Кейн, уже игравшая с Пачино в «Собачьем полдне», а еще снимавшаяся в «Хестер Стрит», «Познании плоти», «Энни Холл» и «Когда звонит незнакомец». Забегая вперед — в список сериал, скорее всего, действительно попадет.

close Кадр из сериала «Охотники» (2020) Кадр из сериала «Охотники» (2020) Big Indie Pictures

Шоу Пила как будто бы вписывается в ряд проектов про альтернативную историю — кажется, из них формируется новый тренд. Сам Amazon уже лет пять выпускает экранизацию «Человека в высоком замке» Филипа К. Дика — про то, как нацисты победили. У Apple недавно вышел «Ради всего человечества», где Советы первыми высадились на Луну. На HBO скоро стартует «Заговор против Америки» по роману Тима Рота — там Штаты уже по собственной инициативе подружатся, опять же, с нацизмом. Отличие «Охотников» в том, что авторам не пришлось выдумывать слишком уж многое: после Второй мировой американские власти действительно запустили операцию «Скрепка», в рамках которой перевезли к себе сотни гитлеровских ученых, чтобы те не достались СССР и Англии.

Интонационно сериал тоже заметно выделяется на фоне своих угрюмых и предельно драматичных собратьев. Часто «Охотники» с заразительной удалью меняют тональность на мажорную и в стремительных перебивочках пикируют в ядерный фарс. Оформленные под грайндхаус профайлы охотников снимал, по ощущениям, Роберт Родригес (если так, надеемся, что не за один доллар, как он любит). В истерически смешной (поначалу) телевикторине «Почему все ненавидят евреев» угадываются «эсэнэловские» корни Пила. От накуренного мюзиклового номера под «Stayin' Alive» Bee Gees случается вьетнамский флешбек (непосредственно вьетнамские флешбеки тут тоже есть), перед глазами встает Барни с нетленкой «Nothing Suits Me Like a Suit».

close Кадр из сериала «Охотники» (2020) Кадр из сериала «Охотники» (2020) Big Indie Pictures

Местами вспоминаются «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, чаще — сериал «Пацаны» все того же Amazon. С последним вообще подозрительно много пересечений, и крайне удивительно, что в основе сериала не лежит какой-нибудь упоротый, кровожадный и легендарный в узких кругах комикс. Дополнительного абсурда придает странное и откровенно лишнее подобие ведьмачьего чутья у главного героя, но о нем, к счастью, довольно быстро забывают. От самих нацистов тоже хочется хихикать. Знакомый по «Хорошей жене» Дилан Бейкер весело прячется в правительстве прямо под носом у президента. Грег Остин мило изображает социопата на побегушках у гитлеровцев (хардкорные фанаты «Доктора Кто» помнят его по провальному спин-оффу «Класс»). Заслуженная артистка Швеции Лена Олин («Невыносимая легкость бытия», «Враги. История любви», «Шоколад») хищно улыбается в образе надмозга операции по строительству нового Рейха.

Впрочем, и трогательного здесь немало. Самая душераздирающая история — у героев Рубинека и Кейн, семейной пары по фамилии Марковиц, у которых на входе в концлагерь убили маленького сына, после чего муж отвернулся от Бога. Давить сентиментальную слезу «Охотники» пытаются и в других местах, но часто не додавливают. Собственно, вся по-настоящему впечатляющая актерская игра тоже оказывается сосредоточена в руках Рубинека и Кейн. В остальном — Пачино дежурно приятный (и при этом все равно великий), Джош Рэднор смешно кривляется и косит под не самого успешного актера с одной статуэткой «Тони», Кейт Мулвани из «Великого Гэтсби» и отличного сериала «Агнцы божьи» немного косплеит Лили Рэйб из второго сезона «Американской истории ужасов» в статусе боевой монашки.

close Кадр из сериала «Охотники» (2020) Кадр из сериала «Охотники» (2020) Christopher Saunders

Причина появления «Охотников» здесь и сейчас в целом объяснима: марш «Объединенных правых» в Шарлотсвилле, пять нападений на американские синагоги за последние два года, Трамп, хейтспич и прочие неприятности. Из положительного уместно будет вспомнить «Оскар» за лучший адаптированный сценарий «Кролику Джоджо» Тайки Вайтити, который тоже языком шуток и анекдотов исследовал природу ненависти. Сериал Пила выбирает чуть более издевательскую манеру — и сразу же после открывающей сцены с участием Бейкера (щедрой, надо сказать, на жестокость) предлагает рассуждение о том, что Дарта Вейдера нельзя считать полноценным злодеем, поскольку он таким не был рожден. Наконец, помимо довольно очевидного выпада в сторону минусов условной американской мечты, «Охотники» как будто рябят комментарием на тему культуры отмены (погуглите), — но благоразумно не вдаются в подробности. Впрочем, на сказку про Гензеля и Гретель вы, вероятнее всего, взглянете совершенно иными глазами, — благо, братьям Гримм уже без разницы.

В общем, ничего сверхъестественного от «Охотников» ждать не стоит (особенно в области лихих сюжетных поворотов), но они определенно стоят десяти часов жизни. Тех, кто доживет до финала первого сезона, ждет щедрое вознаграждение и вполне лютый (хоть и немного предсказуемый) клиффхэнгер. Не вполне ясно, как именно будет выглядеть актерский состав следующих серий в случае продления, но увидеть их точно хочется. Чтобы не спойлерить, скажем так: в итоге Пил, кажется, решил позаимствовать приемчик у Джей Джей Абрамса, Джонатана Нолана и Лизы Джой, который те обкатали на «Мире Дикого Запада». Нет, нацисты не окажутся андроидами. (А жаль. Впрочем, это уже другая история.)