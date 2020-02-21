«Тебя поцеловал Бог»: кто поразил Гагарину на «Голосе»

21 февраля на российском телевидении был показан второй выпуск седьмого сезона музыкального шоу «Голос. Дети», в рамках которого прошел очередной этап «слепых прослушиваний». По итогам стартовой серии программы наименее заполненной оказалась команда Валерия Меладзе — в нее вошли всего два участника, тогда как у Басты и Полины Гагариной было по три юных артиста.

Реклама

Возможно, именно по этой причине Валерий уверенно нажал кнопку на экваторе выступления дуэта Валерия Базыкина/Манижа Аминова с песней «Трава у дома», получившей широкую известность благодаря группе «Земляне». Вместе с ним к девочкам повернулся и Баста. Впоследствии наставники также уговорили участниц спеть им «Dancing Queen» — и получилось это едва ли не лучше их конкурсного номера (который был отличным). Оглашая свой выбор, Валерия и Манижа сделали это крайне оригинально, исполнив мини-кавер на «Конечно, Вася», куда добавили ник Басты (и даже название его лейбла), тем самым войдя в его команду.

К следующему конкурсанту — Артему Морозову, представившему композицию «Who Wants to Live Forever» группы Queen (на высочайшем уровне — и в плане самого исполнения, и в плане артистизма), — и вовсе повернулись все судьи. Особенно Артем, в преддверии выступления признавшийся, что является поклонником »Гарри Поттера», поразил Полину, которая буквально засыпала комплиментами мальчика и его маму (она, как оказалось, по совместительству является его музыкальной учительницей). «Тебя поцеловал Бог. <...> Малыш, ты прекрасен, это правда», — говорила она. Чем в итоге и подкупила молодого певца, который, выбирая Гагарину, признался, что за него «еще так никто не боролся».

Следом на сцену вышла с отрывом самая молодая участница выпуска — шестилетняя Алиса Смирнова, которая залихватски (и прямо нереально мило) спела «Гармонь мою» Марии Мордасовой (ранее ее на детском «Голосе», что примечательно, не исполняли). Удивительно, но повернулся к девочке один лишь Меладзе — и, возможно, это был один из главных «стилов» второго эпизода, учитывая сильнейшую энергетику юной певицы и ее артистическую раскрепощенность.

Все к тому же Меладзе пошел и Кирилл Александров, порадовавший зрителей «Голоса» «Virtual Insanity» группы Jamiroquai, а затем еще и спевший вместе с самим Валерием его «Сэру». В такой ситуации у Басты, тоже повернувшегося к конкурсанту, практически не было шансов заполучить Кирилла себе в команду.

10-летняя Варвара Глухова, в свою очередь, идти к Меладзе не стала — выбирать ей приходилось между всеми тремя наставниками, и в итоге ее решение пало на Гагарину. Та, к слову, незадолго до этого совершенно заслуженно отметила невероятную «дыхалку» девочки, которая — параллельно с исполнением до сих пор звучащего отовсюду хита «Мама, я танцую» — буквально испепеляла сцену своей энергией.

К сожалению, у выступавшего сразу после Варвары Ивана Азаренко, который представил на строгий суд наставников «О любви» группы «Чиж & Co», в следующий раунд пройти не получилось — к мальчику не повернулся никто. Объясняя данное коллегиальное решение (которое со стороны не выглядело логичным), Баста заявил, что лично ему не хватило «широты» в исполнении композиции Иваном, после чего рэпер и его коллеги сошлись во мнении, что певец немного ошибся с выбором трека, а также его отчасти подвел формат шоу — если бы судьи еще и видели номер (который включил в себя игру на аккордеоне), результат был бы другим. Перед прощанием с передачей Азаренко спел еще раз — теперь уже «Зиму» The Hatters.

Все иначе сложилось для Ангелины Дерябиной, которая разыграла на сцене настоящую аудиосказку, а не просто сухо исполнила «Part of Your World», саундтрек к мультфильму «Русалочка»: на кнопки в ходе ее номера нажали абсолютно все наставники. При этом, что интересно, сделали они это буквально в последние секунды выступления. Уже в ходе общения с судьями девочка некоторое время не выходила из образа, заявив им (на английском!), что она Ариэль и что за нее болеет ее папа — Царь Тритон (который действительно неплохо подготовился к шоу, придя туда в колоритном в костюме). По итогам Ангелина отправилась в команду Гагариной.

Пошла к Полине и следующая участница — Дарья Марцынкевич, спевшая «Break Free» Арианы Гранде. После окончания номера — когда Гагарина удивилась, почему к Дарье повернулась только она одна — Баста и Меладзе объяснили, что просто не хотели мешать пополнению команды своей коллеги-конкурентки.

А вот Николь Подтеробе преодолеть стадию «слепых прослушиваний» не удалось: девочка во время исполнения «Кажется» группы Open Kid заметно волновалась, и к ней никто не повернулся. Гагарина позднее подчеркнула, что Николь выбрала сложную, «не самую выигрышную» песню, а также посоветовала девочке работать над дыханием.

Наконец, последним конкурсантом вечера стал Артем Скороль, исполнивший «Feeling Good» Нины Симон. Его в свою команду забрал Меладзе, который оказался единственным наставником, нажавшим кнопку.