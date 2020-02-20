«Дождались»: Шнурова приняли в политическую партию

Лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова приняли в «Партию Роста» на встрече с ее руководителем Борисом Титовым в гостинице на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга.

«Дождались», — прокомментировал свое вступление в партию сам Шнуров, выступая перед ее членами.

Решение о принятии артиста в партию было принято единогласно — музыканта поддержали все присутствовавшие на встрече члены петербургского отделения.

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«Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы, жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде «Партии Роста». И мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере — внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами…» — сказал Шнуров в приветственной речи, отвечая на просьбу Титова рассказать о своей жизни и биографии.

После этих слов сам Титов заявил, что руководство партии будет готово платить штрафы за честность Шнурова. «Со мной явно будет явно веселей», — резюмировал музыкант.

Титов отметил, что «не то, чтобы вчера» познакомился со Шнуровым и выразил надежду, что тот «украсит избирательную кампанию своими мыслями и идеями».

«Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели», — добавила лидер фракции «Партии роста» в петербургском Законодательном собрании Оксана Дмитриева, пишет «Интерфакс».

Помимо Шнурова, в партию также вступили бывший депутат заксобрания Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий

По данным источников «Свободной правды», близких к администрации президента, Шнуров должен будет возглавить список партии на выборах в Госдуму, которые намечены на 2021 год, однако официально эта информация не была подтверждена. Собеседники издания также допустили, что в России могут быть проведены досрочные выборы в Госдуму.

Примечательно, что встреча лидера группы «Ленинград»с главой «Партии Роста» Титовым в аэропорту «Пулково» сначала попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Brief/Незыгарь», чем вызвала слухи о планах музыканта впервые присоединиться к политическом объединению.

«В Пулково замечен новый творческий дуэт — Борис Титов и Сергей Шнуров. Ждем, что Шнуров вступит в «Партии Роста» и, вероятно, будет выдвигаться на выборах в Государственную думу», — прокомментировал видео автор канала.

Отвечая на просьбу прокомментировать эту встречу Шнурова и Титова, руководитель регионального отделения партии Павел Швец заявил, что в ближайшее время ее руководство планирует выступить с официальным заявлением на эту тему.

«Про что — уже, видимо, понятно», — добавил Швец.

В январе Шнуров опубликовал в своем Instagram снимок одного из изданий, в котором говорилось о планах Кремля сделать его и видеоблогера Юрия Дудя лидерами думских оппозиционных проектов.

«Вы меня лучше не злите-ка, // А то пну гнездо холопье. // Будет вам моя политика, // Костью в горле, **** в ****», — прокомментировал тогда подобные сообщения музыкант.

В том же месяце в интервью РИА «Новости», Шнуров говорил, что будет готов пойти в политику только в случае, если почувствует подобный запрос.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику — только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах», — сказал он.

Шнуров также выразил уверенность в том, что именно народ должен предложить ему стать политиком, так как депутат является «человеком от народа».

«Мне кажется, я еще не определился, иду я куда-то, не иду — без меня меня женили... Я не знаю, буду ли я политиком, не буду ли я политиком», — пояснил он свою позицию.

Музыкант тогда также подытожил мысль, подчеркнув, что не видит для себя места в текущей конфигурации Госдумы.