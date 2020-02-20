Соник убежал от конкурентов: на что пойдут в США

Фильм «Соник в кино» про самого скоростного анимированного ежа удержит абсолютное первенство по итогам 21-23 февраля. В свои стартовые выходные новый проект от номинанта «Оскара» Джеффа Фаулера заработал $57 млн. На второй неделе проката лента, в которой усатого доктора Роботника сыграл Джим Керри, а самого Соника озвучил Бен Шварц, соберет приблизительно $31,5 млн.

На второй строчке разместится фильм «Зов предков», экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли. В премьерные выходные картина соберет в районе $14,2 млн. Для режиссера Криса Сандерса, автора мультфильмов «Лило и Стич» и «Как приручить дракона», это дебютная работа вне анимации.

Со второго на третье место опустится блокбастер «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэном Макгрегором. Лента продержалась на первом месте всего одну неделю, и, к слову, совсем не оправдала надежд прогнозистов, стартовав всего с $33,2 млн (вместо $50 млн). В третий уикенд сольник про суперзлодейку и бывшую подружку Джокера принесет создателям еще $8,5 млн.

Следом, по предварительным прогнозам, финиширует комедийный боевик «Плохие парни навсегда». Очередные выходные в США позволят проекту, главные роли в котором исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, пополнить кассу на $6,8 млн. Таким образом, общая касса ленты на домашнем рынке превысит $190 млн.

Новинка недели — «Кукла 2: Брамс» с Кэти Холмс в главной роли — расположится лишь на пятой строчке. Аналитики прогнозируют фильму результат на уровне $6 млн. По сюжету английская семья переезжает в особняк Хиллшир, после чего их маленький сын в одной из комнат находит странную куклу по имени Брамс.

На минувшей неделе «Остров фантазий» показал неплохой старт, замкнув топ-3 с $12,4 млн. Во вторые выходные в прокате лента о загадочном владельце тропического курорта, которая основана на одноименном сериале, выходившем в США с 1978 по 1984 год, заработает примерно $5,2 млн. Главные роли в проекте исполнили Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Джимми Оуян, Порша Даблдэй и Майкл Рукер.

В девятый уикенд фаворит минувшего «Оскара» «1917», победивший в технических номинациях («Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты»), сохранит седьмую позицию в рейтинге и заработает приблизительно $5 млн.

Наконец, на восьмом месте расположится южнокорейская лента «Паразиты», ставшая главным триумфатором «Оскара-2020», победив в четырех номинациях, включая «Лучший фильм». На 20-й по счету неделе проката фильм Пон Чжун Хо — после триумфа на премии американских киноакадемиков — вернется в гонку и принесет своему создателю еще $4,7 млн. Таким образом, общая касса картины в США составит $50,7 млн.