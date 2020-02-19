«Нужно закончить»: «Сватов» закроют после седьмого сезона

Режиссер Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» будет последним, передает интернет-портал Privet-Rostov. Съемки заключительного сезона начались в январе 2020 года. Работа над зимним блоком в Минске уже завершена.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — поделился Яковлев.

По словам постановщика, многие сцены уже отсняты, однако летом предстоит отснять еще несколько эпизодов. Яковлев также развеял миф о том, что все серии снимаются заново и что все снятое ранее в материал не войдет. Планируется, что сериал выйдет в следующем году.

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В предстоящих сериях появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин. Кроме того, персонажи попадут в Россию XIX века, а также вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Жени и Джека.

Помимо этого, в новом сезоне зрители смогут увидеть историю знакомства молодого Ивана Будько с его будущей супругой Валентиной. Специально для этого к съемкам было решено привлечь сына Федора Добронравова, а роль молодой Валентины, которую в сериале играет Кравченко, было решено доверить актрисе Дарье Рыбак.

Ожидается также возвращение одного из героев в исполнении Анатолия Васильева, который не появлялся в «Сватах» после смерти своего героя уже десять лет. В седьмом сезоне он будет являться в сценах воспоминаний.

Продолжение сериала от студии «Квартал 95», ранее возглавляемой нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, начали снимать в Белоруссии в конце января. В работе над проектом участвуют уже знакомые зрителям Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, а также Николай Добрынин, слухи об уходе которого появились после выхода шестого сезона шоу.

Говоря о будущем сериала, исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов признавался, что опасается делать далекоидущие прогнозы.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — сказал он в интервью Teleprogramma.pro.

«Сваты» вышли на телеэкран в 2008 году. Сериал удерживал внимание зрителей на протяжении шести сезонов, однако в 2012 году из-за обострения политических конфликтов между Россией и Украиной его производство было приостановлено. Несмотря на тяжелые времена, наступившие для съемочной команды, авторы проекта в 2017 году заявили о возобновлении работы.

Первые пять выпусков седьмого сезона были целиком сняты на территории Грузии и Белоруссии, после чего его создатели столкнулись с новыми проблемами. В частности, украинский суд вынес запрет на въезд на территорию страны Добронравову. Сторона обвинения обратила внимание на то, что актер приезжал в Крым после 2014 года и публично высказывался в поддержку его присоединения к России.