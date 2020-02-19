«Шейк будет в шоке»: Купера заподозрили в романе с бывшей Круза

В западной прессе активно обсуждается предполагаемый роман голливудских звезд Брэдли Купера и Кэти Холмс. Ссылаясь на инсайдеров, издания утверждают, что пара вместе вот уже несколько месяцев, однако ведет себя очень осторожно, желая сохранить отношения в тайне как можно дольше. В статье, которая была опубликована в журнале NW под заголовком «Кэти и Брэдли: тайные любовники», говорится, что актеры влюбились, встретившись в одной из кофеен Нью-Йорка.

«Они живут всего в нескольких кварталах друг от друга и однажды столкнулись в местной кофейне, — цитирует издание инсайдера. — Они общались так, как это делают известные люди. Позже Кэти рассказала нескольким друзьям, что он спросил ее номер, но не ожидал, что из этого что-нибудь получится».

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Также сообщается, что через несколько дней после встречи Купер позвонил бывшей супруге Тома Круза. По словам источника, через три месяца после знакомства «их отношения расцвели». Знаменитости якобы ходят на свидания, но всегда остаются незамеченными, поскольку «ведут себя сдержанно» и не привлекают внимания. «Так им обоим нравится, — заявил анонимный источник. — На Манхэттене при желании можно легко скрыться».

Кроме того, в качестве одной из причин возможного сближения называется наличие у звезд дочерей. Согласно инсайдеру, 45-летний актер уже знаком с Сури, ребенком Холмс от Круза. Сообщается также, что знаменитости не хотят торопить и афишировать события, поскольку знают, что их бывшие «будут в шоке» от этой новости.

«Леди Гага и Ирина Шейк будут в шоке. Гага ожидала, что Брэдли останется с ней, когда бросит Ирину, — отметил инсайдер, после чего рассказал и о потенциальной реакции на новый роман Холмс со стороны ее экс-бойфренда Джейми Фокса. — Он расстроится, потому что недавно решил, что хочет вернуть ее».

Специализирующееся на разоблачении слухов издание Gossip Cop позднее провело собственное расследование, чтобы выяснить, насколько правдивы данные сообщения, и пришло к выводу, что данная информация является ложной. Журналисты также обратились к представителю Холмс, которые сообщили, что актеры даже не знакомы друг с другом. В статье, где говорилось о якобы имеющем место романе знаменитостей, среди прочего была представлена фотография, на которой актер целует трудноузнаваемую девушку — в ней журналисты разглядели именно Холмс. Оказалось, впрочем, что это снимок Купера и Шейк 2015 года.

Наконец, авторы разоблачительной публикации напомнили, что журнал NW уже не раз публиковал сфабрикованные истории об отношениях знаменитостей. Так, еще в ноябре прошлого года Gossip Cop обвинил издание в нелепой выдумке, что Леди Гага якобы беременна от Купера.

Напомним, что о расставании Бредли Купера и Ирины Шейк стало известно в начале июля, когда супермодель съехала из нью-йоркского таунхауса актера. Отношения пары продлились четыре года, за это время у них родилась дочь Леа де Сьен Шейк Купер. Согласно предположениям прессы, причиной разрыва стало сближение актера с партнершей по фильму «Звезда родилась», Леди Гагой. Ходили слухи о том, что во время работы над своим дебютным режиссерским проектом Купер проникся певицей и даже якобы пригласил ее переехать в свой дом.

О расставании Кэти Холмс и актера Джейми Фокса также стало известно летом прошлого года. Их роман начался в 2013 году, однако на протяжении нескольких лет они никак не комментировали свои отношения.

«Мы с Кэти просто друзья. Если хотите знать, мы вместе работаем над мультфильмом», — говорил Фокс журналистам.

Согласно СМИ, Холмс и Фокс договорились не выносить на суд общественности свои отношения. В середине августа актера был замечен на свидании с юной девушкой, певицей и моделью Сэлой Вэйв. Поведение пары не оставляло сомнений в том, что их связывают романтические отношения. Позже Daily Mail привел слова инсайдера, который передал реакцию Холмс на измену Фокса.

«То, что делает Джейми, — это его дело. Мы уже несколько месяцев не вместе», — передал источник.