«Мне очень страшно»: россиянок затравили за клип Линдеманна

После публикации на одном из порносайтов клипа на песню «Till the end» нового коллектива лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, чье название представляет собой русское нецензурное выражение, Telegram-канал «Двач» опубликовал ссылки на аккаунты в социальных сетях российских девушек, принимавших участие в съемках.

«Тем временем Тилль Линдеманн, фронтмен и вокалист таких групп, как Rammstein и Lindemann, запилил еще один сайд-проект под названием Na ***, но самое интересное заключается в том, что клип для первого трека был снят в Питере, в жанре хоррор-порно, а снялись в нем, как обычно, наши русские «Наташки», — написали авторы канала.

В самом клипе группа обнаженных девушек, одетых в белые маски, в различных позах занимаются любовью друг с другом и с Линдеманном, который время от времени появляется с белым от пудры лицом, в номерах роскошного отеля.

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Из-за волны негативных комментариев в их адрес, включивших в себя призывы к расправе над девушками, многие из них удалили свои аккаунты в социальных сетях.

Ранее схожая ситуация сложилась вокруг клипа на песню «Рlatz eins» группы Lindemann, где также снимались россиянки. В самом клипе Линдеманн предстал в роли преступника, который похищает молодых девушек и запирает их у себя в подвале. Сексуальные сцены в цензурированной версии клипа были скрыты с помощью плашек при монтаже, однако в сети был также опубликован и полный вариант видеоролика.

Как рассказала «Экспресс-газете» одна из снявшихся в клипе девушек, которая пожелала сохранить анонимность, актрисы подверглись жестокой травле со стороны виртуальной организации «Мужское государство» и лично его лидера Владислава Позднякова, чья группа в социальной сети «Вконтакте» насчитывает около 150 тысяч участников.

Сам Поздняков в 2018 году был приговорен к двум годам условного срока за возбуждение ненависти к женщинам в соответствии с ч.1 ст. 282 Уголовного кодекса России и скрылся за границей. Однако в марте 2019 года стало известно, что суд снял судимость с Позднякова в соответствии с частичной декриминализацией 282 статьи.

Узнав о личностях девушек, снявшихся в новом клипе Линдеманна, Поздняков стал угрожать самим девушкам — одна из них предоставила запись угроз, на которой тот говорит: «Ты даже не представляешь мои ресурсы и возможности». Сам лидер «Мужского государства» обратился к своим сторонникам во время стрима с призывом к расправе над девушками из-за их съемок в клипе немецкого исполнителя откровенного содержания в год 75-летия Победы.

При этом в съемках участвовали не только россиянки, а многие из них даже не появились в эротических сценах.

«Съемки проходили в России, вот откуда там столько русских девушек. Но были также немки, француженки, бельгийки. Меня пригласила знакомая из самарской музыкальной тусовки. Было очень интересно, меня Тилль возил как жертву на тележке носильщика. Ни о какой порнографии я не слышала, ничего такого мне не предлагали. А предложили бы — не согласилась», — пояснила одна из них.

Она также подчеркнула, что в самих сексуальных сценах участвовали около пяти девушек, в то время как массовой травле подверглись несколько десятков человек.

«Рассылают всякие гадости по сетям про меня друзьям, родителям. Но это ладно — мне плевать, я ничего такого не делала. Но ведь теперь опубликован мой адрес и адрес моих подруг. Что больным людям придет в голову — никто не знает. Мне очень страшно», — заключила девушка.