Зеленский, Сигал и Депардье: Госкино Украины запретило 5 фильмов

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) ввело запрет на демонстрацию и распространение в стране пяти фильмов, два из которых российского производства, а в одном снимался действующий президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина». Согласно изданию, три фильма попали в черный список Госкино из-за закона «О кинематографии» и приказов Министерства культуры «О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».

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Отмечается, что речь идет о двух иностранных фильмах: «Мачете» режиссера Роберта Родригеса — поскольку там снимается симпатизирующий российской власти американский актер Стивен Сигал, и «Сорванцы из Тимпельбаха» французского режиссера Николя Бари — в этой картине снялся обладатель российского паспорта, французский актер Жерар Депардье.

Третьим запрещенным фильмом стали «Восемь первых свиданий» режиссеров Дэвида Додсона и Александра Маляревского. В этой картине снялась российская актриса Екатерина Варнава, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Примечательно, что одним из продюсеров и сценаристов ленты является ныне действующий глава государства Владимир Зеленский. Кроме того, он исполнил одну из главных ролей фильма.

Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов также запретила картину «Я так не думаю» режиссера Давида Даниеляна и короткометражный игровой фильм «Стрела» Евгения Никитина.

Судя по всему, в скором времени этот список расширится. В прошлом году стало известно о намерении Депардье сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме «Пражская весна» хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Об этом в августе прошлого года рассказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека в эфире радио Frekvencе 1. Он также сообщил, что картина будет посвящена лидеру общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии Александру Дубчеку. По словам Лека, бюджет фильма составит более $11 млн, а мировая премьера запланирована на 2022 год.

Кроме того, в июне 2019 года режиссер Станислав Лебедев заявил о желании пригласить Депардье на роль писателя Льва Толстого в свою картину «Воронье гнездо». По мнению кинематографиста, знаменитый француз прекрасно подходит на роль великого русского писателя. Он также подчеркнул, что никаких договоренностей с Депардье у него нет и он также рассматривает на эту роль другого актера — итальянца Франко Неро.

Напомним, что Депардье в 2013 году получил гражданство России и даже квартиру в Саранске, где ему присвоили звание «Почетный удмурт».

В день юбилея актера глава Мордовии Владимир Волков вместе с теплыми пожеланиями заявил, что Депардье «своей яркой жизнью и творчеством» помогает людям «испытать чувство прекрасного», а также стать ближе к «непреходящим ценностям киноискусства». Бытует мнение, что Депардье получил российское гражданство ради того, чтобы избежать выплаты высоких налогов (75%) для граждан, чей годовой доход превышает €1 млн. В итоге данная реформа не прижилась.

Что касается Стивена Сигал, то американец уже долгое часто ездит в разные города России и принимает участие в различных мероприятиях. Так, осенью 2014 года на байк-шоу в Севастополе он дал выступление со своей музыкальной группой. 31 июля 2018 года приказом министра иностранных дел России Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД по гуманитарным связям России и США