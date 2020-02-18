«Непростой выбор»: Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала. Как пояснил шоумен, это был «непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию».

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«Первый канал это целый мир для меня, — написал 37-летний Шепелев. — География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов Подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?». Ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьевку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела».

Все это — Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию».

Согласно телеведущему, его уход с Первого не связан ни с конфликтами, ни со взаимными претензиями. «Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие», — заключил журналист.

Уроженец Минска Шепелев дебютировал на Первом канале еще в 2008 году в качестве ведущего программы «Можешь? Спой». Позднее на Первом он также вел такие передачи, как «ДОстояние РЕспублики», «Здравствуйте, девочки!», «Минута славы» и «На самом деле». Помимо этого, телеведущий работал на музыкальном фестивале «Пять звезд», «Евровидении-2009» и жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в России, а также был членом жюри проектов «Лед и пламень» и «Успеть до полуночи».

В прошлом году Шепелев завел собственный канал на YouTube, где позднее выложил несколько выпусков шоу «Папки».

По задумке телеведущего, в рамках проекта он «встречается с известными папками (то есть отцами — «Газета.Ru») и узнает, как они воспитывают своих детей и как сохраняют лицо, даже когда по нему топчутся дети». Гостями его передачи стали рэпер Леван Горозия, актер Арарат Кещян («Универ») и хореограф Евгений Папунаишвили. Позднее он также выпустил шоу «Мамки», в котором пообщался, в частности, с актрисой Анной Хилькевич, певицей Анной Седаковой и телеведущей Региной Тодоренко. Самое популярное видео на его канале — интервью с Леваном — на данный момент собрало более 230 тыс просмотров.

Шепелев ранее жаловался на то, что хочет вернуться к работе над развлекательным контентом на телевидении, однако этого сделать ему «никто не дает», писал «СтарХит».

«Мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю — почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня», — говорил телеведущий.

Дмитрий Шепелев родился в Минске в 1983 году. Уже будучи известным в России и на родине телеведущим, он вступил в гражданский брак с певицей Жанной Фриске, которая в 2013-м родила ему сына Платона. В 2015-м она умерла от рака мозга.