Одичалый медведь: звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого и друга Джона Сноу Тормунда в «Игре престолов», сыграет во втором сезоне «Ведьмака». По информации Redanian Intelligence, 41-летний артист был утвержден создателями шоу Netflix на роль Нивеллена (также известного как Выродок и Клыкастый), выходца из состоятельной семьи, проклятого жрицей, которую изнасиловал.

Согласно описанию, персонаж будет показан в сериале «харизматичным, остроумным и забавным человеком». «Он из аристократической семьи и был проклят за преступления, которые совершил в прошлом. Роль описана как физически требовательная — с необходимостью большого эмоционального диапазона», — сообщают инсайдеры. Отмечается, что Нивеллен появится только в одной серии второго сезона — первой.

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Исходя из сведений фанатского сайта о «Ведьмаке», Нивеллен выглядит как высокий и крупный человекоподобный полумедведь-полулев, передвигающийся на двух лапах. Памятуя о своем безбедном прошлом, он носит качественную (хоть и потрепанную) одежду, а также некоторые украшения. Кроме того, чудище обладает мощнейшими челюстями, а также отлично видит в темноте.

По лору вымышленной вселенной Геральт из Ривии, роль которого в сериале Netflix исполняет Генри Кавилл, однажды забредает в дом Нивеллена, и монстр поначалу пытается прогнать чужака, устрашая того своей внешностью, однако главный герой саги на это, конечно же, не ведется. В итоге, впечатлившись смелостью гостя, монстр приглашает Геральта на обед и рассказывает ему историю своей жизни. Оказывается, что Нивеллен родился в богатой семьей потомственных разбойников и после гибели отца возглавил банду преступников. В ходе одного из набегов он и его сообщники ограбили храм, где Нивеллен изнасиловал жрицу, а та перед смертью прокляла его, в результате чего разбойник превратился в чудовище. После тех событий Нивеллен осел в собственном поместье, над которым после наложения чар получил сверхестественную власть (дом стал подчиняться его приказам).

Рассказывая Геральту о своем прошлом, Нивеллен также признается, что влюблен в девушку по имени Вереена. Впоследствии оказывается, что Вереена является бруксой (очередное опасное существо из вымышленной вселенной) — и ведьмак вступает с ней в схватку при помощи Нивеллена, убивая ее. При этом кровь Вереены, пролившаяся на хозяина дома, излечивает его, снимая с Нивеллена темные чары.

Съемки второго сезона «Ведьмака» (о том, каким получился первый, можно прочитать здесь) стартовали в этом феврале. Согласно слухам, одну из ролей — Весемира, старейшего и самого опытного ведьмака на континенте — в нем может исполнить легендарный Марк Хэмилл, Люк Скайуокер из «Звездных войн». Кроме того, Весемира во втором сезоне могут сыграть Майкл Китон («Бэтмен», «Бердмэн») или Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Казино Рояль», «Охота»).

В конце минувшего года создательница «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич, говоря о продолжении фэнтезийного шоу, заявила, что второй сезон будет куда менее «вводным», чем первый, в котором было «очень много строительных блоков — и речь шла о построении мира и раскрытии персонажей».

«Во втором сезоне сюжет раскроется полностью, персонажи начнут встречаться друг с другом: иногда они будут ладить, иногда — нет. Все те вещи, о которых вы едва слышали в первой части, начнут подниматься на поверхность в продолжении, — цитирует ее DigitalSpy. — Таким образом, повествование станет немного более интенсивным и, возможно, чуть более сфокусированным и увлеченным путешествиями».

Кроме того, она поведала, что во втором сезоне могут появиться персонажи, относящиеся к сексуальным меньшинствам. Премьера продолжения хитового шоу ожидается в 2021 году. Первый сезон многосерийного экранизации одноименного произведения Анджея Сапковского стартовал на Netflix в декабре 2020-го.