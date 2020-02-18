«Дерьмовый год»: Оззи Осборн отменил концерты

Британский рокер Оззи Осборн отменил концерты в Северной Америке, которые должны были пройти в рамках его тура «No More Tours 2», из-за проблем со здоровьем. По словам 71-летнего музыканта, в этот период времени ему предстоит проходить лечение.

«Я так благодарен вам всем за терпение, потому что у меня был дерьмовый год, — цитирует артиста Deadline. — К сожалению, у меня не получится приехать на лечение в Швейцарию до апреля, а это лечение занимает шесть-восемь недель».

Согласно Осборну, он решил объявить об отмене концертов заранее из уважения к поклонникам. «Я не хочу начинать тур, а затем отменять шоу в последнюю минуту: это было бы несправедливо по отношению к фанатам. Я бы предпочел, чтобы им вернули деньги уже сейчас. А когда я отправлюсь в тур по Северной Америке, все эти люди, купившие билеты [на отмененные концерты], смогут быть первыми, кому вновь достанутся билеты», — пояснил певец.

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«No More Tours 2» («Никаких больше туров 2» — достаточно ироничное название, учитывая отмены концертов в Северной Америке) должен был возобновиться в мае 2020 года, однако теперь это, вероятно, произойдет только в октябре, когда артист выступит в английском Ньюкасле. Позднее Оззи также планирует порадовать фанатов в Ирландии, Германии, Чехии, Австрии, Италии, Испании, Швейцарии, Швеции и Финляндии.

Примечательно, что «No More Tours 2» стартовал еще в апреле 2018-го, в июне того же года музыкант в его рамках приехал в Москву и Санкт-Петербург.

Как тогда отмечал в интервью MetroNews сам артист, данный тур не стоит называть прощальным: по словам Осборна, он продолжит работать над музыкой и выступать, но просто решил немного сбавить темпы концертной деятельности.

«Это не прощальный тур. Я просто решил сбавить темпы и проводить больше времени со своей семьей. Я продолжу работать над музыкой и давать концерты время от времени. Но продолжительных гастролей по всему миру уже не будет. Мы решили назвать грядущий тур «No More Tours 2», так как подумали, что это забавная отсылка к моим прощальным гастролям 1992 года», — говорил он.

Вскоре после выступлений в России у Осборна начались множественные проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось несколько раз переносить концерты в рамках мирового турне. Так, в октябре 2018-го Оззи попал в больницу после того, как порезал большой палец на руке, а потом ударился ей об дверь: как тогда объясняла супруга звезды Шэрон, небольшое повреждение в итоге привело к заражению, в связи с чем ему позднее даже пришлось ложиться на операционный стол.

Уже в январе 2019-го Осборн сообщил об отмене концертов в Великобритании и Европе: обратившись ко врачам по поводу простуды, он узнал, что страдает от тяжелой инфекции верхних дыхательных путей, которая может развиться в пневмонию из-за туровых нагрузок в зимнее время. Спустя неделю также стало известно, что его положили в клинику. При этом Оззи в тот момент даже пришлось подключать к аппарату ИВЛ, и медики опасались, что серьезные проблемы с легкими — учитывая возраст артиста — могут стать для него фатальными, однако в итоге все обошлось.

В апреле того же года Осборн отменил вообще все концерты в 2019-м — на сей раз из-за неудачного падения в своем доме. Наконец, в январе 2020-го в интервью шоу «Доброе утро, Америка» рокер сообщил, что у него вторая стадия болезни Паркинсона. «Я плохо храню секреты. Нельзя больше это скрывать», — признавался артист.

Его супруга тогда рассказывала, что ей очень трудно наблюдать страдания близкого человека: «У болезни Паркинсона много типов, это не смертный приговор ни в коем случае, но на нервную систему она влияет».

Сам Осборн при этом обещал продолжать концертную деятельность, несмотря на диагноз: «Фанаты — это мой воздух. Я принял тот факт, что у меня болезнь Паркинсона. И надеюсь, что они останутся со мной, ведь они мне так нужны».