«Пытался откупиться»: зачем Петросян перевел Степаненко миллиард

В программе «Пусть говорят» попытались выяснить, для чего юморист Евгений Петросян якобы перевел на счет бывшей жены Елены Степаненко миллиард рублей в декабре 2017 года. Как следует из копий платежных документов, оказавшихся в распоряжении «Комсомольской правды», крупная сумма была переведена еще до их официального разрыва.

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Как было видно на кадрах, бумаги датированы 2017 годом. Из них следует, что за декабрь Петросян сделал несколько транзакций на общую сумму более миллиарда рублей. В получателях указана Елена Григорьевна С. При этом, присутствующая в студии журналистка не смогла доказать их подлинность, заявив, что не готова раскрывать источники.

«20, 21, 28, 29 декабря — 300 млн в один момент, еще 300 млн, 100 млн, 250 млн и так далее», — привел строки из выписок ведущий шоу Дмитрий Борисов.

Когда Борисов озвучивал цифры, зал удивился тому, что на счету Петросяна могли быть такие баснословные деньги. Давний приятель народного артиста России, писатель-сатирик Георгий Териков, в свою очередь, заметил, что его коллега якобы «таких денег никогда не видел».

«Ни брачного контракта, ни денег таких у него не было. Говорить о том, что он предлагал миллиард? Да он никогда таких денег не видел. Это фейк», — поделился Териков.

Участники шоу разделились на два лагеря. Одни выразили мнение, что российский артист не может столько зарабатывать честным трудом. Вторые же, напротив, сочли озвученные цифры лишь еще одним подтверждением в пользу того, что Петросян — очень богатый человек.

Продолжая дискутировать на тему миллиарда, Борисов предположил, что сатирик таким образом пытался сохранить брак либо предлагал разойтись по-хорошему и хотел «откупиться».

Гости в студии также вспомнили о предполагаемой возлюбленной Петросяна Татьяне Брухуновой. По сообщениям СМИ, 74-летний артист якобы женился на своей помощнице.

В очередной раз присутствующие обсудили ее возможную беременность — как уточнила стилистка, бывшая администратор сайта Степаненко в последнее время носит только мешковатую одежду, возможно, чтобы скрыть свое положение. Однако, как заметил Борисов, слухи об этом ходят уже два года и пока не подтвердились.

Следом ведущий попросил приглашенных экспертов и знакомых бывших супругов вернуться к главной теме выпуска — для чего Петросян перечислил Степаненко миллиард в 2017 году. Ответил на этот вопрос адвокат юмориста Сергей Жорин, но обошлось без сенсационных заявлений. Представитель Петросяна заявил, что информация вовсе не соответствует действительности. Согласно его утверждению, все счета артистов арестованы судом.

«Никаких миллиардов на счетах ни Степаненко, ни Петросяна не было вообще никогда. На сегодняшний день все счета супругов арестованы судом. Движение денежных средств заблокировано. Никаких миллиардов никто никому не перечислял. Степаненко, наоборот, утверждает, что Евгений Ваганович какие-то средства выводил из совместно нажитого имущества. При этом у нас есть все основания полагать, что эта публикация инициирована стороной Степаненко», — рассказал Жорин.

В финале передачи некоторые гости предположили, что адвокату Петросяна просто невыгодно говорить правду. Кроме того, прозвучала теория, что в итоге бывшие супруги все равно будут вместе.