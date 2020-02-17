Рок, классика и кей-поп: Китай остался без звезд из-за вируса

По мере увеличения числа заразившихся коронавирусом нового типа в Китае, где 13 февраля были зафиксированы более 14 тысяч новых случаев заражения, убытки терпит и развлекательная инфраструктура страны из-за отмены концертов зарубежных звезд.

После объявления генеральным директором Всемирной организации здравоохранения международной чрезвычайной ситуации из-за вспышки вируса о своем решении отменить концерты в КНР заявили звезды американского альтернативного рока, группа Pixies.

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Музыканты сообщили об отмене шоу в Шанхае и Пекине, которые были запланированы на февраль, в то время как остальные даты тура по странам Азии остались прежними. Как курьез можно отметить, что отмена выступления группы, чей главный альбом называется «Doolittle» совпала с отменой выхода в китайский прокат фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим. К слову, еще один релиз студии Universal «Не время умирать» — 25-й фильмо о Джеймсе Бонде — также потерял дату премьеры в Китае. Картина должна была выйти в апреле, но компания отменила не только сопутствующие мероприятия с приездом в Китай звезд фильма, но и сам показ в кинотеатрах.

Занимающаяся организацией концертов артистов по всему миру компания Live Nation также сообщила об отмене выступления британского поп-певца Крейга Дэвида, запланированные на конец месяца. В компании заявили, что концерты не состоятся из-за проблем с документами на въезд в Китай.

«Из-за осложнений с визой Крейга Дэвида, его шоу в Китае, которые изначально были намечены на 22 февраля в Шанхае и на 24 февраля в Пекине, к сожалению, отменяются. Мы приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в официальном сообщении.

Помимо звезд поп-культуры свои гастроли по странам Азии вынуждены были отменить академические музыканты.

Вспышка опасной болезни вынудила отказаться от азиатских гастролей Бостонского симфонического оркестра. Для музыкантов эта поездка должна была стать 29-м международным туром, в ходе которого оркестр планировал впервые дать концерт в Сеуле. В 1960 году оркестр уже должен был выступать в Южной Корее, однако тогда мероприятие не состоялось из-за политической нестабильности.

«Самое главное, что наши сердца и молитвы — со всеми, кого затронул коронавирус. К сожалению, под отмену попадают концерты Бостонского симфонического оркестра в Сеуле, Тайбэе и Гонконге, которые в меньшей степени были подвержены заражению, поскольку остается неизвестным как изменится посещение этих регионов в ближайшие недели», — заявил президент оркестра Марк Вольпе.

Музыканты заверили своих слушателей, что «страстно желают в ближайшем будущем посетить Восточную Азию».

О своем решении отказаться от трех концертов на территории КНР после включения страны в «красный список» Госдепартамента объявил также американский Национальный симфонический оркестр. При этом музыканты сохранили даты своих выступлений в Японии.

От восьми выступлений отказались также и организаторы ирландского танцевального шоу «Повелитель танца», несмотря на то, что танцевальная труппа уже находилась в Китае, когда было сделано соответствующее заявление.

Не только западные артисты, но и звезды азиатского региона отменили запланированные концерты в Китае.

Гонконгская суперзвезда Энди Лау был вынужден отказаться от 12 концертов в феврале в рамках своего мирового турне под названием «My Love», а также от выступлений в Ухани, где произошла вспышка коронавируса, которые были намечены на апрель. По подсчетам экспертов, отмена выступлений обошлась Лау в $1,8 млн.

«Дорогие друзья… Я надеялся, что концерты в рамках «My Love» смогут состояться, как и было запланировано, что я могу исполнить свои обещания. Но из-за вируса, ради здоровья и безопасности зрителей, я решил отменить концерты в Гонконге», — написал он в своих соцсетях.

При этом спустя менее чем две недели Лау отменил еще девять концертов, которые должны были пройти на территории КНР.

Из-за вируса от мероприятий в Китае отказываются также южнокорейские концертные агентства. На сегодняшний день известно об отмене выступлений Taeyeon, Winner, NCT Dream, GOT7, а группы Loona и GFriend решили провести концерт для китайских поклонников в стриминговом режиме, без живой аудитории. Такое же решение приняли и участники воссоединившегося коллектива Pentagon.