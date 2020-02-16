Быстрый еж и хищные птицы: что смотрят в США

Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм «Соник в кино». В свои стартовые выходные новый проект про самого быстрого анимированного ежа от номинанта «Оскара» Джеффа Фаулера заработал $57 млн. В центре сюжета — противостояние знакомого по одноименной видеоигре синего героя и его главного врага — усатого доктора Роботника, которого сыграл Джим Керри. Также в картине снялся Джеймс Марсден, а Бен Шварц озвучил самого Соника

Следом разместился блокбастер «Харли Квинн: Хищные птицы» (после неудачного старта на прошлой неделе Warner Bros. переименовал картину, выведя имя героини в начало), роли в котором исполнили Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэн Макгрегор. Лента продержалась на первом месте всего одну неделю, и, к слову, совсем не оправдала надежд прогнозистов, стартовав всего с $33,2 млн (вместо $50 млн). Во второй уикенд сольник про суперзлодейку и бывшую подружку Джокера собрал всего $17 млн.

Неплохой старт у премьеры недели «Острова фантазий» — фильм замкнул топ-3 с $12,4 млн. Лента о загадочном владельце тропического курорта основана на одноименном сериале, выходившем в США с 1978 по 1984 год. По словам режиссера Джеффа Уодлоу и сценаристки Гиллиан Джейкобс, в картине сочетаются комедия, фэнтези и хоррор. Главные роли исполнили Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Джимми Оуян, Порша Даблдэй и Майкл Рукер.

С небольшим отрывом и четвертой по счету финишировала драма «Фотография» постановщицы Стеллы Мэги с Иссой Рэй («Белая ворона») и Лакитом Стэнфилдом («Атланта», «Прочь») в главных ролях. Увы, но День святого Валентина не помог новинке опередить своего конкурента «Остров фантазий»: на старте картина, повествующая о романе журналиста и дочери известного фотографа, собрала $12,2 млн.

Пятое место, как и предполагали аналитики, занял комедийный боевик «Плохие парни навсегда». Очередные выходные принесли проекту, главные роли в котором исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, $11,3 млн.

В восьмой уикенд фаворит минувшего «Оскара» «1917», победивший в технических номинациях («Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты»), спустился с третьей на шестую строчку и заработал $8 млн.

Не собирается покидать топ-8 американского бокс-офиса «Джуманджи: Новый уровень». В десятые выходные в прокате фантастическая лента собрала еще $5,7 млн. В настоящее время общая касса фильма достигла уже $305,7 млн в США и $768,5 млн во всем мире.

Наконец, на восьмом месте расположилась южнокорейская лента «Паразиты», ставшая главным триумфатором «Оскара-2020», победив в четырех номинациях, включая «Лучший фильм». На 19 (!) неделе проката фильм Пон Чжун Хо после триумфа вновь вернулся в гонку и принес своему создателю еще $5,5 млн. Общая касса картины в США составила $43,1 млн.