«Нужный фильм»: Счетная палата возьмется за ВИЧ после Дудя

Счетная палата проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин после просмотра фильма журналиста и блогера Юрия Дудя, посвященного эпидемии этого заболевания в России.

«Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тысяч человек. В среднем по 100 человек в день», — написал в своем Twitter Кудрин.

Политик сравнил эти данные с числом заболевших коронавирусом, подчеркнув, что ВИЧ — гораздо более реальная угроза. Напомним, что в настоящий момент в России пока не зафиксирован ни один случай смерти от китайского COVID-19.

Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. #ВИЧ пока в нашей стране - гораздо более реальная угроза https://t.co/5UkqKEnZV3 @yurydud — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 16, 2020

Недавно Счетная палата подготовила план проверок на текущий год. В частности, ведомство представит отчет об эффективности расходования бюджетных средств на организацию медицинской помощи и проверку доступности лекарств для больных ВИЧ с 2018 года.

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Фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел на YouTube-канале «вДудь» 11 февраля. По словам журналиста, цель видео заключается в том, чтобы рассказать людям, в первую очередь молодежи, о самом заболевании и его профилактике, а также о дискриминации, с которой сталкиваются ВИЧ-положительные россияне. В фильме приводятся статистические данные, согласно которым в России живут более 1 млн ВИЧ-инфицированных.

На момент написания заметки ролик посмотрели более 11 млн человек. Он получил широкий резонанс, в том числе и в Госдуме, где состоялся показ фильма Дудя.

«Несколько человек пришли. Заглядывали, но полностью не просидели. Наверное, им было просто любопытно. Я не знаю, сколько человек приходили или уходили, но показ мы организовали. Много людей не было», — рассказал «Газете.Ru» зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Федот Тумусов, который организовал просмотр.

Тумусов добавил, что разослал приглашение на просмотр всем депутатам, чтобы обратить их внимание на проблему профилактики и лечения ВИЧ.

«Дудь сделал великолепный фильм, который в доступной форме рассказывает об этом проблеме», — заключил парламентарий.

Кроме того, замминистра здравоохранения Олег Салагай отметил, что фильм полезен, поскольку повышает уровень информированности среди населения.

«Он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются. Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения», — написал он в своем Telegram-канале.

Салагай также подчеркнул, что в фильме особое внимание уделено необходимости борьбы со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных: «Сегодня ВИЧ — это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети и все было хорошо».