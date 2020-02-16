Русская речь: лидер Rammstein назвал группу матерным словом

Новая группа Тилля Линдеманна получила русское матерное название

Вокалист группы Rammstein Тиль Линдеманн, известный своими эпатажными художественными экспериментами на стыке эстетик разных тоталитарных стран, дал русское матерное название своему новому коллективу, чей клип был опубликован на порнографическом сайте в связи с цензурными ограничениями.

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тиль Линдеманн основал новый коллектив, играющий в жанре EDM, который назвал русским нецензурным словом.

Группа уже выпустила клип на песню «Till the End», который пришлось разместить на порносайте из-за провокационного содержания.

Использование русского мата в качестве названия нового коллектива стало новым шагом в отношениях Линдеманна с восточноевропейской эстетикой. В ноябре он опубликовал в своем Instagram видеоролик, записанный на улицах Санкт-Петербурга, в которой сам вокалист, одетый в плащ, дерется под песню «Калинка» с космонавтом в исполнении музыканта Петера Тэгтгрена на Дворцовой площади.

Таким образом Лидеманн и Тэгтгрен инсценировали эпизод из клипа Rammstein «Deutschland», в котором были изображены немецкий политик Эрих Хонеккер и космонавт Зигмунд Йен.

Позднее Линдеманн и Тэгтгрен вновь появились в этих образах на плакате нового клипа Lindemann «Frau & Mann», стилизованном под кинопостер времен «холодной войны». Вместе с ними на плакате также появились актер Петер Стормаре и украинская певица Светлана Лобода.

Исполнительница была изображены в легком белом платье, ее держал на своих руках космонавт-Тэгтгрен, который вносил певицу в дверь на руках на фоне звездного неба.

Позднее в сети был опубликован сам клип, действие которого происходило на хрустальном заводе в Санкт-Петербурге, где директор предприятия в исполнении Линдеманна, пытался совершить изнасилование супруги своего брата-космонавта, которую сыграла Лобода.

В том же месяце Светлана Лобода сообщила в своих социальных сетях о подготовке к выпуску нового альбома «Sold out», а также о решении попрощаться с «привычным звучанием», однако не сообщила, в каком стиле собирается работать в будущем.

А в начале января 2020 года Лобода поздравила Линдеманна с днем рождения и исполнила в эфире программы «Вечерний Ургант» песню «маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке.

В октябре 2019 года сам Линдеманн, вместе с Тэгтгреном и другими друзьями певицы, присутствовал на праздновании 37-го дня рождения Лободы в Санкт-Петербурге. После празднования исполнительница опубликовала в своем Instagram фотографию с вечеринки, подписанную: «Мой день. Моя ночь».

Слухи об отношениях звездной пары появились в СМИ после их встречи на фестивале «Жара» в Баку. Артистов неоднократно спрашивали об их личной жизни в интервью, однако и Лобода, и Линдеманн избегают прямых ответов на вопросы о своих отношениях.

Обсуждение пары вышло на новый виток после того, как в 2018 году Лобода родила дочь в одной из больниц Лос-Анджелеса и назвала ее Тильдой, однако отказалась раскрывать личность отца своего ребенка. При этом о беременности звезды ее старшая дочь узнала только на восьмом месяце.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот», — признавалась Лобода.

Линдеманн также забирал певицу из московской больницы, куда она была госпитализирована с резкими болями в спине, а также посетил ее выступления в Берлине, где приобрел билеты в VIP-ложу, а после окончания концерта увез Лободу в неизвестном направлении.