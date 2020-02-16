Русская речь: лидер Rammstein назвал группу матерным словом

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тиль Линдеманн основал новый коллектив, играющий в жанре EDM, который назвал русским нецензурным словом.

Группа уже выпустила клип на песню «Till the End», который пришлось разместить на порносайте из-за провокационного содержания.

Использование русского мата в качестве названия нового коллектива стало новым шагом в отношениях Линдеманна с восточноевропейской эстетикой. В ноябре он опубликовал в своем Instagram видеоролик, записанный на улицах Санкт-Петербурга, в которой сам вокалист, одетый в плащ, дерется под песню «Калинка» с космонавтом в исполнении музыканта Петера Тэгтгрена на Дворцовой площади.

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Таким образом Лидеманн и Тэгтгрен инсценировали эпизод из клипа Rammstein «Deutschland», в котором были изображены немецкий политик Эрих Хонеккер и космонавт Зигмунд Йен.

Позднее Линдеманн и Тэгтгрен вновь появились в этих образах на плакате нового клипа Lindemann «Frau & Mann», стилизованном под кинопостер времен «холодной войны». Вместе с ними на плакате также появились актер Петер Стормаре и украинская певица Светлана Лобода.

Исполнительница была изображены в легком белом платье, ее держал на своих руках космонавт-Тэгтгрен, который вносил певицу в дверь на руках на фоне звездного неба.

Позднее в сети был опубликован сам клип, действие которого происходило на хрустальном заводе в Санкт-Петербурге, где директор предприятия в исполнении Линдеманна, пытался совершить изнасилование супруги своего брата-космонавта, которую сыграла Лобода.

В том же месяце Светлана Лобода сообщила в своих социальных сетях о подготовке к выпуску нового альбома «Sold out», а также о решении попрощаться с «привычным звучанием», однако не сообщила, в каком стиле собирается работать в будущем.

А в начале января 2020 года Лобода поздравила Линдеманна с днем рождения и исполнила в эфире программы «Вечерний Ургант» песню «маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке.

В октябре 2019 года сам Линдеманн, вместе с Тэгтгреном и другими друзьями певицы, присутствовал на праздновании 37-го дня рождения Лободы в Санкт-Петербурге. После празднования исполнительница опубликовала в своем Instagram фотографию с вечеринки, подписанную: «Мой день. Моя ночь».

Слухи об отношениях звездной пары появились в СМИ после их встречи на фестивале «Жара» в Баку. Артистов неоднократно спрашивали об их личной жизни в интервью, однако и Лобода, и Линдеманн избегают прямых ответов на вопросы о своих отношениях.

Обсуждение пары вышло на новый виток после того, как в 2018 году Лобода родила дочь в одной из больниц Лос-Анджелеса и назвала ее Тильдой, однако отказалась раскрывать личность отца своего ребенка. При этом о беременности звезды ее старшая дочь узнала только на восьмом месяце.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот», — признавалась Лобода.

Линдеманн также забирал певицу из московской больницы, куда она была госпитализирована с резкими болями в спине, а также посетил ее выступления в Берлине, где приобрел билеты в VIP-ложу, а после окончания концерта увез Лободу в неизвестном направлении.