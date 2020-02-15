Задержан в Париже: что известно о судьбе Павленского

Российского художника-акциониста Петра Павленского задержали в Париже в субботу, 15 февраля. По информации официального сайта телеканала BFM TV, 35-летний уроженец Санкт-Петербурга находился в розыске со 2 января за «причинение вреда в составе банды». Как отметил источник, близкий к следствию, арест Павленского не связан с публикацией им компрометирующего видео сексуального характера, на котором якобы был запечатлен экс-кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво.

СМИ также утверждают, что Павленский был задержан за участие в драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката: дело в его отношении открыто за «умышленное причинение насилия с применением оружия». Другие детали ареста россиянина не раскрываются.

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Ранее на этой неделе стало известно о решении Гриво, кандидата от социал-либеральной партии «Вперед, Республика!» (LREM), выйти из гонки за кресло мэра столицы Франции. Произошло это после публикации Павленским видеозаписи, на которой Гриво занимается самоудовлетворением, а также фрагментов его переписки с некой молодой девушкой — при этом точно определить, что данные материалы действительно напрямую связаны с 42-летним политиком, было нельзя.

По словам Гриво, он отказался от участия в борьбе за пост мэра Парижа во многом ради близких.

«Объявив о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Парижа, я понял жестокость политической жизни. Больше года я и моя семья подвергались клеветническим нападкам, лжи, анонимным атакам, раскрытию секретных частных разговоров, а также угрозам смерти. Этот поток грязи затронул меня, но больше всего ранил тех, кого я люблю, — подчеркнул он. — Вчера был пройден новый этап: сайт и социальные сети осуществляли гнусные атаки, угрожающие моей личной жизни. Моя семья этого не заслуживает, никто не должен подвергаться такому насилию».

Павленский, в свою очередь, подтвердил у себя в Facebook, что это именно он ответственен за публикацию компрометирующих материалов. Также акционист пояснил, что пошел на этот шаг из-за противоречивости действий Гриво.

«Кандидат в мэры Парижа мастурбирует на камеру и пытается привлечь этими видео молодых студенток! Безусловно, это могло бы быть новой формой предвыборной агитации, но... <...>

Это единственный кандидат, у которого вся предвыборная кампания построена на защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей. Он позиционирует себя как кандидат, который живет только верностью, любовью и заботой о счастье своей семьи. Он — это гарант семейного счастья. И он обещает, что, подобно его семье, все семьи Парижа будут под его опекой. Однако, помимо видео с мастурбацией, в переписке с молодой девушкой он пишет, что семья и дети — это тюрьма.

Как понимать это противоречие?» — заявил Павленский в соцсетях.

Позднее акционист также сообщил о блокировке властями Франции ресурса, где было выложено резонансное видео.

«А ведь в этом новом СМИ французский народ действительно нуждался, — выразил мнение россиянин. — Как пример: на видео, которое я присоединил к этому посту вы можете увидеть с какой скоростью на утро третьего дня росло количество просмотров одной из статей порноресурса. Но к вечеру я уже ничего увидеть не мог. Политический порноресурс был закрыт.

Вот уж поистине свобода слова и выражения мнений. Но я не позволю никакой власти уничтожить то, во что я вложил столько сил и времени».

Поддержку Гриво в сложившейся ситуации выразили нынешний мэр Парижа Анн Идальго и кандидат на этот пост Седрик Виллани.

Павленский, известный по акциям в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot, а также против политики российских властей и ФСБ, эмигрировал во Францию в 2017 году. Там он вскоре поджег здание Банка Франции, за что позднее был приговорен к штрафу и трехлетнему (два из них — условно) тюремному заключению.