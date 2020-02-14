Вспомнили Билана: Лободу осудили за «пьяный» концерт

Эпатажное выступление певицы Светланы Лободы на концерте Big Love Show 2020 вызвало вопросы у многих ее поклонников, которые заподозрили звезду в появлении на сцене в нетрезвом виде.

Лобода вышла к зрителям в облегающем боди, на котором блестящая ткань чередовалась прозрачной сеткой. Во время исполнения песни «Новый Рим» артистка стала неловко подпрыгивать, раскачиваться из стороны в сторону, а также тянуть ногу к голове.

Позднее сама певица опубликовала в Instagram-stories черно-белый снимок того, как она поднимает ногу вверх с табличкой «цензура» на месте трусов.

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«Кошмар. Что за конвульсии у нас на эстраде? То ползают, то скачут, то шпагатами соревнуются, а зритель почему за припадки деньги платит?» — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи предположили, что Лободе больше «нечем удивить» своих поклонников, и даже выразили сожаление в связи с тем, что певица не упала во время выступления.

«У нее уже совсем кукушка поехала, ладно если бы это было грациозно», — написал один из зрителей.

Те, кто встал на сторону артистки, высказали уверенность в том, что ее неловкие движения вызвала неудобная обувь, которая помешала Лободе совершить задуманное. Однако сторонники звезды остались в меньшинстве.

«Чувство такта отсутствует совершенно! Пора цензуру на внешний вид вводить, печально, увы!» — написали критики Лободы.

Однако львиную долю составили комментарии, авторы которых предположили, что звезда вышла на сцену в нетрезвом виде: «Мать, да ты пьяна, иди домой!»; «Среднестатистическая женщина на корпоративе научит лучше»; «Санитаров сюда!»

Кое-кто также пошутил, что артистка могла находиться под воздействием наркотиков и ее «вштырило не вовремя». Часть пользователей также сравнили Лободу с эксцентричной певицей Ольгой Бузовой и вспомнили о выступлении Димы Билана в Самаре, когда певец вышел на сцену в нетрезвом виде.

Выступление Билана на Дне города в Самаре вызвало серьезное возмущение граждан города — поклонники артиста стали публиковать в социальных сетях видеозаписи с его концерта с гневными комментариями.

На видеороликах можно было увидеть, как Билан подолгу пьет воду, свешивается с края сцены в странных позах и роняет микрофон. Часть недовольных его выступлением организовали сбор подписей за лишение его звания заслуженного артиста России.

«Многие пришли именно на его выступление. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. <...> Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — говорилось в петиции.

Самому певцу пришлось после концерта выложить в Instagram видео, в котором он просил прощение у посетителей концерта за произошедшее.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни… Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку», — сказал Билан.

Чтобы сгладить произведенное негативное впечатление, он пригласил жителей Самары на бесплатный концерт и пообещал сделать городу несколько подарков