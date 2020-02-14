«Не хожу к людям, которых не уважаю»: Захарова о шоу Собчак

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что она не может смотреть шоу Ксении Собчак. Также дипломат подчеркнула, что не станет участницей данной передачи, так как ходит только к тем людям, которые кажутся ей умными и которых она уважает.

«Что? Куда? Нет, [не пойду на программу к Собчак]. Я хожу к людям интересным и умным, которых уважаю. Я это не скрываю, что не хожу к людям, которых не уважаю», — передает слова Захаровой kp.ru.

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Согласно дипломату, она пыталась смотреть передачу Собчак (вероятно, речь либо о новой программе «Док-ток», которую журналистка ведет с Александром Гордоном, либо же о ее личном шоу на YouTube), однако для нее это оказалось «невозможным». «Я не могу это смотреть. Это невозможно. Я пыталась, но не могу», — заключила представитель ведомства.

Шоу «Док-ток» стартовало на российском ТВ на этой неделе. Как отмечалось в пресс-релизе, выпущенном до премьеры пилотного выпуска программы, новый проект должен стать отличным от ему подобных, в том числе и благодаря тому, что его ведущие собирались привнести в обсуждения тем свое «авторское видение».

«Док-ток» — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал, — говорила сама Собчак. — Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие».

По словам телеведущей, от новой программы не стоит ожидать скандалов и разборок в студии, как в ряде других ТВ-передач, — «Док-ток» собирался предложить своим зрителям «вдумчивое обсуждение темы».

В то же время Гордон заявлял, что стартовавший проект должен стать непохожим на другие шоу в том числе и благодаря их различиям с Собчак, а также тому, что они обращаются к разным аудиториям.

«Нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — отмечал журналист.

При этом еще до старта передачи ей пришлось выдержать критику со стороны редакции телеканала RTVI, которая обвинила создателей шоу в плагиате.

«На днях российское инфопространство облетела новость, что Первый канал запускает программу «Док-ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном, — говорилось в открытом послании. — На самом же деле Первый не был первым: премьера программы Doc Talk («Док-ток») состоялась 9 сентября 2019 года. И не на Первом канале, а на RTVI. И не с Собчак и Гордоном, а с Никитой Тихоновым-Рау и Ольгой Арлаускас. В остальном релиз Первого канала верный. Это программа о том, что волнует каждого. Программа про человеческие истории, социальные проблемы и драмы».

Представители RTVI также подчеркивали, что Первый анонсировал премьеру, абсолютно аналогичную формату шоу, уже идущему на их канале. «Двое ведущих — мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один. Удивительно, но обещают говорить о том, что действительно волнует каждого. Что ж, действительно слегка волнует», — заключили они.

Позднее высказался в негативном ключе о передаче и депутат Госдумы Виталий Милонов. В интервью «Вечерней Москве» он, в частности, признался, что не понимает, чем «Док-ток» отличается от шоу «Давай поженимся!», «Модный приговор» и «Дом-2».

«Передача только начинается. У них еще есть время исправиться. Есть какие-то шероховатости, но я вполне допускаю, что Ксения выйдет на неплохой уровень подачи. Она давно не вела такие передачи», — добавил он.

Сама Собчак, отвечая на критику, выразила мнение, что ее новое шоу является «прогрессивным» для зрителя, смотрящего телевизор.

«Судя по откликам — это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с «документалкой». Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор», — цитирует ее «Ura.Ru».

Вместе с тем она призвала тех, кому не нравится «Док-ток», ознакомиться с шоу «Осторожно, Собчак», которое журналистка выкладывает на YouTube.